抗癌飲食｜1款營養素延緩腫瘤生長 預防癌症同時護眼 醫生推介8款食材蛋黃都有份
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癌症可以發生得毫無預兆。單是2023年，本港就錄得37,953種新增癌症，換算起來每小時平均近4.3人患癌，足見癌症比想像中更貼身。其實預防癌症不一定要食名貴補品，日常飲食隨時幫到手。台灣腎臟科醫生江守山近日分享一項2025年發表的最新醫學研究，指出以往被視為「護眼恩物」的營養素「粟米黃素」（Zeaxanthin），原來具備強大的抗癌潛力，甚至能有效提升免疫療法的抗腫瘤效果。
增強關鍵免疫細胞 聯合療法抑制腫瘤生長
江守山指出，美國芝加哥大學研究人員於2025年在《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）發表一項研究。團隊發現，以促進眼部健康聞名的類胡蘿蔔素「粟米黃素」，可能透過增強體內關鍵免疫細胞「CD8+ T細胞」的功能，從而幫助免疫系統對抗癌症。
在小鼠研究中證實，飲食中添加粟米黃素可減緩腫瘤生長。當它與近年備受醫學界關注的免疫檢查點抑制劑（一種免疫療法）合併使用時，含粟米黃素的聯合療法所產生的抗腫瘤反應，比起單獨使用免疫療法更強，效果更為顯著。
8大護眼抗癌食材 配合1種煮法更吸收
以往大眾普遍認為粟米黃素只是護眼關鍵，但新研究揭示它在增強T細胞功能及免疫治療上的潛力。江守山指，粟米黃素在自然界中通常與葉黃素共存，大眾其實可以透過日常飲食輕鬆補充。
他推介以下8大富含粟米黃素的常見食物，並附上進食貼士：
- 深綠色蔬菜：羽衣甘藍、菠菜、芥蘭
- 黃橙色蔬果：粟米、南瓜、枸杞、芒果
- 動物性食材：蛋黃
江醫生特別提醒，由於粟米黃素屬於脂溶性營養素，如果白烚的話身體較難吸收。建議配搭油脂一同烹調（例如落少許食油快炒，或配搭健康油脂食用），將有助大幅提升身體的吸收率。