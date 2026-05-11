抗癌飲食｜1款營養素延緩腫瘤生長 預防癌症同時護眼 醫生推介8款食材蛋黃都有份

癌症可以發生得毫無預兆。單是2023年，本港就錄得37,953種新增癌症，換算起來每小時平均近4.3人患癌，足見癌症比想像中更貼身。其實預防癌症不一定要食名貴補品，日常飲食隨時幫到手。台灣腎臟科醫生江守山近日分享一項2025年發表的最新醫學研究，指出以往被視為「護眼恩物」的營養素「粟米黃素」（Zeaxanthin），原來具備強大的抗癌潛力，甚至能有效提升免疫療法的抗腫瘤效果。

