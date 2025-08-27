抗癌飲食｜1種蔬菜「趁嫩食」 抗癌力高100倍 預防脂肪肝2種食物更易吸收

趁嫩食比較有益？有營養師指出，西蘭花在芽苗階段的植化素含量更高。根據美國約翰霍普金斯大學的研究，3日齡的西蘭花芽中蘿蔔硫素前驅物質SGS的含量達到高峰，約為成熟西蘭花的10至100倍，其他文獻則估計為20至50倍，對護肝、修復肝功能及改善脂肪肝有顯著效果。

