抗癌飲食｜1種蔬菜「趁嫩食」 抗癌力高100倍 預防脂肪肝2種食物更易吸收
趁嫩食比較有益？有營養師指出，西蘭花在芽苗階段的植化素含量更高。根據美國約翰霍普金斯大學的研究，3日齡的西蘭花芽中蘿蔔硫素前驅物質SGS的含量達到高峰，約為成熟西蘭花的10至100倍，其他文獻則估計為20至50倍，對護肝、修復肝功能及改善脂肪肝有顯著效果。
西蘭花芽抗癌能力高100倍
台灣功能醫學營養師呂美寶在其Facebook專頁「食物的力量．呂美寶營養師」指出，蘿蔔硫素是十字花科蔬菜中的主要抗氧化成分，公認有助於改善慢性炎症及防癌。她引用研究指出，蘿蔔硫素對護肝也有顯著幫助；動物研究和綜合文獻顯示，蘿蔔硫素能活化Nrf2抗氧化路徑、抑制NF-κB發炎路徑，減少肝臟脂肪堆積，並改善胰島素敏感性；人體臨床試驗亦顯示，補充含蘿蔔硫素的西蘭花芽萃取物能改善肝功能指標（ALT、AST）。
肝臟健康的隱形殺手
呂美寶續指，不良生活習慣會產生氧化壓力，對肝臟造成負擔。她建議透過食物營養來保護肝臟，除了多食西蘭花、白蘿蔔、椰菜等十字花科蔬菜，也可選擇西蘭花芽等芽苗類蔬菜，以增強抗發炎和抗氧化效果。
4種傷肝生活習慣
- 高溫煮食：如燒烤、油炸、烘焙點心，會產生糖化終產物AGEs，加速發炎與老化，增加肝臟負擔。
- 酒精代謝：肝臟在代謝酒精過程中會產生自由基，導致肝臟過勞。
- 空氣污染及油煙：多環芳香烴（PAHs）在體內會產生自由基，攻擊細胞。
- 捱夜或睡眠不足：縮短肝臟修復與代謝的時間。
西蘭花芽食用建議
呂美寶表示，切碎或咀嚼後，蘿蔔硫素前驅物質SGS會透過植物的芥子酶（myrosinase）水解，生成「活性蘿蔔硫素」。生食西蘭花芽時，只需切碎或充分咀嚼，使細胞壁被破壞，芥子酶便能迅速生成蘿蔔硫素。綜合而言，呂美寶認為「多咀嚼幾下」對營養轉換非常有白幫助。
推薦食物搭配
- 蔬菜沙律：西蘭花芽配車厘茄和無調味堅果，再淋上橄欖油，健康又清爽
- 搭配肉類：與烤肉搭配可緩解油膩感，並中和可能產生的毒素負擔；或作為捲餅中的蔬菜配料