抗老飲食｜幾乎零熱量多食不怕肥 醫生推薦涼粉+1種糖 穩定血糖防老抗氧化

減重期間「口痕」不一定只能死忍。台灣減重醫生蕭捷健指出，仙草、愛玉及蒟蒻本身熱量相當低，除了可以增加飽足感，部分更含有植化素或水溶性膳食纖維，適合作為炎熱天氣下的清爽點心。不過，真正影響熱量的往往不是食材本身，而是額外加入的糖水及配料。

