抗老飲食｜幾乎零熱量多食不怕肥 醫生推薦涼粉+1種糖 穩定血糖防老抗氧化
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減重期間「口痕」不一定只能死忍。台灣減重醫生蕭捷健指出，仙草、愛玉及蒟蒻本身熱量相當低，除了可以增加飽足感，部分更含有植化素或水溶性膳食纖維，適合作為炎熱天氣下的清爽點心。不過，真正影響熱量的往往不是食材本身，而是額外加入的糖水及配料。
3款點心熱量低 愛玉每100克僅約1至2卡
蕭捷健在Facebook分享，以每100克計算，愛玉的熱量約為1至2大卡，仙草及蒟蒻則約為5至20大卡，三者的熱量都相當低，一般情況下毋須特別計算，很適合在天氣炎熱時食用。
不過，低熱量不代表所有仙草、愛玉或蒟蒻甜品都適合減重。若加入大量糖水、煉奶、蜜糖、珍珠、芋圓或其他高糖配料，整碗甜品的糖分及熱量便可能大幅增加。
1.仙草：含多酚及黃酮類植化素
仙草除了熱量低，亦含有多酚類及黃酮類等植化素。這些成分是植物中常見的抗氧化成分，相關實驗亦曾觀察到仙草具有抗氧化活性。
然而，市面上的仙草凍經常浸泡在糖水內。即使仙草本身的碳水化合物及熱量不高，吸收了糖水後，整份甜品的碳水化合物便不能當作零計算。購買時可先詢問店員仙草是否加入糖水，亦可查看包裝上的成分及營養標籤。
2.愛玉：補充可溶性膳食纖維
愛玉凝固主要依靠其特有的「低甲氧基果膠」，屬於水溶性膠質，能夠為人體補充可溶性膳食纖維，使進食後的吸收過程較為穩定。
蕭捷健建議，若準備進食澱粉類食物，但擔心一餐中的蔬菜及膳食纖維不足，可在餐前先吃一碗沒有加入糖水的愛玉，藉此補充纖維，同時避免食物吸收速度過快。
3.蒟蒻：吸水膨脹增加飽足感
蒟蒻所含的「葡甘露聚醣」，是一種黏度很高的水溶性膳食纖維。它遇水後可膨脹至原本體積的數十倍，在胃部佔據一定空間，有助增加飽足感。
葡甘露聚醣亦可令胃內食糜變得較黏稠，延緩胃排空速度，使餐後的血糖變化較為平緩。此外，它亦是腸道細菌可以利用的膳食纖維，經腸道菌發酵後，可產生短鏈脂肪酸，有助維持腸道健康。
自製清爽飲品 關鍵是不加糖水
蕭捷健分享，自己會把仙草加入烏龍茶，再以羅漢果糖調味；亦會在維他命C氣泡飲中加入百香果籽、愛玉及蒟蒻，製成清爽飲品。若想把這3款食物當作減重點心，重點是選擇無糖或低糖版本，避免浸泡糖水，亦不要同時加入大量高糖配料。仙草、愛玉及蒟蒻本身雖然熱量低，但一旦配上糖水，便可能由清爽低卡點心，變成高糖甜品。