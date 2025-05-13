抗老飲食｜100歲翁比28歲男更健康 揭長年食1種食物護肝 醫生拆解抗老祕訣3種食物必戒

隨著年齡增長，人體機能逐漸衰退，但若能養成良好的生活習慣，即使年老也能保持健康。有醫生就分享指一名百歲老翁擁有比28歲年輕人更健康的肝臟，發現其養肝祕訣除均衡飲食及規律作息外，長年食用1種肉類同樣幫助甚大。

