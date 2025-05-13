抗老 飲食 抗老飲食｜100歲翁比28歲男更健康 揭長年食1種食物護肝 醫生拆解抗老祕訣3種食物必戒

抗老飲食｜100歲翁比28歲男更健康 揭長年食1種食物護肝 醫生拆解抗老祕訣3種食物必戒

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隨著年齡增長，人體機能逐漸衰退，但若能養成良好的生活習慣，即使年老也能保持健康。有醫生就分享指一名百歲老翁擁有比28歲年輕人更健康的肝臟，發現其養肝祕訣除均衡飲食及規律作息外，長年食用1種肉類同樣幫助甚大。

養肝得宜 百歲翁肝健康猶勝28歲年輕人

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾於社交平台分享，指為一位100歲老翁進行腹部超音波檢查，意外發現其肝臟情況「完全正常」，既無脂肪肝，亦不見預纖維化跡象，膽囊亦同樣健康。錢醫生又展示另一名28歲年輕人的超音波檢查圖像，可見受脂肪肝影響下影像底層變黑，血管模糊不清。相比之下該位百歲老翁的肝臟紋理清晰，明顯更為健康。

長年食1種肉類 3類食物可免則免

一把年紀仍擁有健康情況不下於28歲年輕人的肝臟，錢醫生難免對老翁的生活及飲食習慣感好奇。細問之下，老翁指自己從不揀飲擇食，早餐通常食稀飯配滷肉、蔬菜或豆腐。老翁又透露自己年輕時以捕魚為生，因生活困苦故三餐都會食魚，甚少接觸其他肉類。

老翁又透露自己年輕時常吃腐乳、鹹菜及菜圃，但其後就因為發現胃功能衰退，故30歲起已再無食過上述3款食物。生活習慣方面，老翁指自己的作息相當有規律，每晚7點就寢、半夜2點起床。至今老翁雖已是百歲人瑞，但生活上種種活動都能夠自理而毋須旁人協助，甚至連該次身體檢查都是老翁獨自前來看病。

錢醫生解釋，肝臟體積會隨著人體老化而萎縮，血流量亦會減少。在健康狀態下，肝功能仍可正常運作，亦即肝臟仍可保有解毒或製造養分能力。該位老翁仍然行動靈活、五感敏銳，相信與他長年食魚不無關係。

建議成人每日食2份魚類

基督教聯合那打素社康服務引述英國膳食指南（Eatwell Guide）資料，建議成人每星期應進食兩份魚類（每份的熟魚肉是140克，大約相等於5個麻雀牌大小），其中一份應是富含脂肪的魚（Oily Fish），如鯖魚、馬鮫、三文魚、虹鱒、沙甸魚等；澳洲膳食指南也指出成人每星期進食280克魚有益健康。

據食安中心資料，魚類除了含豐富的奧米加-3脂肪酸和優質蛋白質外，還含有多種營養素，例如碘質、硒質、鈣質、鐵質，以及維他命A和D等。每種魚都含有DHA（二十二碳六烯酸）和EPA（二十碳五烯酸）等奧米加-3脂肪酸，其中以油脂較多的魚類（例如三文魚和黃花魚）的含量較高。

魚種 (Fish) DHA和EPA總和 (Sum of DHA and EPA) (mg/g) 6種指示性二噁英樣多氯聯苯的總和 (Sum of 6 indicator NDL-PCBs) (μg/kg)
黃花魚 (Yellow croaker) 21 1.7
三文魚 (Salmon) 19 5.7
鯉魚 (Pomfret) 8.2 1.2
紅衫魚 (Golden thread) 8.2 0.3
馬頭 (Horse head) 5.1 0.3
石斑 (Grouper) 3.5 0.5
大頭魚 (Big head) 3.4 0.2
吞拿魚（刺身及罐裝） (Tuna (sashimi and canned)) 2.3 0.03
桂花魚 (Mandarin fish) 1.8 3.1
烏頭 (Grey mullet) 1.6 0.2

奧米加-3脂肪酸有助預防冠心病及中風，而且有利於胎兒的腦神經發育。鈣質和維他命Ｄ是牙齒和骨骼健康生長的必要元素。而碘質則是製造甲狀腺激素的必需營養素，人體缺乏碘質可引致甲狀腺腫（俗稱”大頸泡”）和發育遲緩。

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