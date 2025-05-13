抗老飲食｜100歲翁比28歲男更健康 揭長年食1種食物護肝 醫生拆解抗老祕訣3種食物必戒
養肝得宜 百歲翁肝健康猶勝28歲年輕人
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾於社交平台分享，指為一位100歲老翁進行腹部超音波檢查，意外發現其肝臟情況「完全正常」，既無脂肪肝，亦不見預纖維化跡象，膽囊亦同樣健康。錢醫生又展示另一名28歲年輕人的超音波檢查圖像，可見受脂肪肝影響下影像底層變黑，血管模糊不清。相比之下該位百歲老翁的肝臟紋理清晰，明顯更為健康。
長年食1種肉類 3類食物可免則免
一把年紀仍擁有健康情況不下於28歲年輕人的肝臟，錢醫生難免對老翁的生活及飲食習慣感好奇。細問之下，老翁指自己從不揀飲擇食，早餐通常食稀飯配滷肉、蔬菜或豆腐。老翁又透露自己年輕時以捕魚為生，因生活困苦故三餐都會食魚，甚少接觸其他肉類。
老翁又透露自己年輕時常吃腐乳、鹹菜及菜圃，但其後就因為發現胃功能衰退，故30歲起已再無食過上述3款食物。生活習慣方面，老翁指自己的作息相當有規律，每晚7點就寢、半夜2點起床。至今老翁雖已是百歲人瑞，但生活上種種活動都能夠自理而毋須旁人協助，甚至連該次身體檢查都是老翁獨自前來看病。
錢醫生解釋，肝臟體積會隨著人體老化而萎縮，血流量亦會減少。在健康狀態下，肝功能仍可正常運作，亦即肝臟仍可保有解毒或製造養分能力。該位老翁仍然行動靈活、五感敏銳，相信與他長年食魚不無關係。
建議成人每日食2份魚類
基督教聯合那打素社康服務引述英國膳食指南（Eatwell Guide）資料，建議成人每星期應進食兩份魚類（每份的熟魚肉是140克，大約相等於5個麻雀牌大小），其中一份應是富含脂肪的魚（Oily Fish），如鯖魚、馬鮫、三文魚、虹鱒、沙甸魚等；澳洲膳食指南也指出成人每星期進食280克魚有益健康。
據食安中心資料，魚類除了含豐富的奧米加-3脂肪酸和優質蛋白質外，還含有多種營養素，例如碘質、硒質、鈣質、鐵質，以及維他命A和D等。每種魚都含有DHA（二十二碳六烯酸）和EPA（二十碳五烯酸）等奧米加-3脂肪酸，其中以油脂較多的魚類（例如三文魚和黃花魚）的含量較高。
|魚種 (Fish)
|DHA和EPA總和 (Sum of DHA and EPA) (mg/g)
|6種指示性二噁英樣多氯聯苯的總和 (Sum of 6 indicator NDL-PCBs) (μg/kg)
|黃花魚 (Yellow croaker)
|21
|1.7
|三文魚 (Salmon)
|19
|5.7
|鯉魚 (Pomfret)
|8.2
|1.2
|紅衫魚 (Golden thread)
|8.2
|0.3
|馬頭 (Horse head)
|5.1
|0.3
|石斑 (Grouper)
|3.5
|0.5
|大頭魚 (Big head)
|3.4
|0.2
|吞拿魚（刺身及罐裝） (Tuna (sashimi and canned))
|2.3
|0.03
|桂花魚 (Mandarin fish)
|1.8
|3.1
|烏頭 (Grey mullet)
|1.6
|0.2
奧米加-3脂肪酸有助預防冠心病及中風，而且有利於胎兒的腦神經發育。鈣質和維他命Ｄ是牙齒和骨骼健康生長的必要元素。而碘質則是製造甲狀腺激素的必需營養素，人體缺乏碘質可引致甲狀腺腫（俗稱”大頸泡”）和發育遲緩。