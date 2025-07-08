抗老飲食｜研究揭5大抗老食物 8星期逆齡近9歲 專家推薦5餐飲食：非昂貴食物
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現代人對健康與長壽的追求不斷增強。專注老年健康的生物醫學期刊《Aging》今年發表的一份研究顯示，多食用富含甲基適應素的5款食品的參與者，在8個星期後生物年齡平均年輕超過2歲，部分人甚至「逆齡」近9歲，反映出飲食習慣與生物年齡之間的關係。
評估細胞老化檢測「生物年齡」
台北榮總遺傳優生科主任張家銘於其社交平台撰文，指今年一份發表於生物醫學期刊《Aging》的研究，針對43名年齡介乎50至72歲的健康男性，進行為期8星期的生活調整，涵蓋作息、運動、冥想及飲食等方面，最後採用「DNA甲基化時鐘」來測量受試者的生物年齡。
張家銘解釋，生物年齡反映細胞內部的實際老化狀態，關鍵在於「DNA甲基化」此一生物訊號。所謂DNA甲基化時鐘，是透過觀察基因註記模式來評估細胞的老化程度，這是一種比實際年齡更敏感且準確的老化指標。
8星期最高逆齡9歲 5款食品屬重點
研究結果顯示，接受完整生活型態調整的實驗組，8個星期後生物年齡平均年輕超過2歲，部分人甚至逆轉近9歲。這些受試者都遵循甲基化飲食方案，主要是食用富含甲基適應素的天然食物。張家銘指研究特別強調5種作為甲基適應素來源的天然食物，包括：
- 薑黃
- 莓果
- 大蒜
- 迷迭香
- 綠茶
張家銘指出，這些食物富含多酚類植物化合物，可穩定基因表現，幫助細胞恢復修復能力，從而達到延緩老化後果。
逆齡毋須昂貴食物 5大飲食建議吃出健康
張家銘指出，研究中特別強調的食物並非山珍海錯，而不過是日常常見的食材。綜合研究結果，他建議大家可參考以下的飲食方法，透過常見而便宜的食物「吃出健康」：
- 早餐：飲一杯溫熱綠茶，喚醒細胞啟動新的一天
- 午餐：蔬菜加大蒜快炒，有助身體降火氣
- 下午：藍莓加乳酪代替餅乾
- 晚餐：煎雞肉並加入少量迷迭香，攝取當中的抗老分子
- 睡前：飲一杯薑黃牛奶，幫助放鬆入眠之餘亦可啟動細胞夜間修復