抗老飲食｜研究揭5大抗老食物 8星期逆齡近9歲 專家推薦5餐飲食：非昂貴食物

現代人對健康與長壽的追求不斷增強。專注老年健康的生物醫學期刊《Aging》今年發表的一份研究顯示，多食用富含甲基適應素的5款食品的參與者，在8個星期後生物年齡平均年輕超過2歲，部分人甚至「逆齡」近9歲，反映出飲食習慣與生物年齡之間的關係。

