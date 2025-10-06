飲食健康｜40歲起代謝減慢易有脂肪肝 腎臟專家教自製「燃脂湯」 結合3種營養素促進代謝燃脂
廣告
隨年漸長，人體代謝率逐漸下降，肌肉量減少之餘脂肪亦會更易累積，但如何可以善用低脂高蛋白及富含維他命B群的食物，即使年紀較大亦能夠打造出更易燃脂的體質。日本著名肝臟專家尾形哲建議可以調整晚餐飲食，1至2星期內已可以感受到變化。
40歲起代謝減慢 3種營養素有助逆轉
據日本傳媒《President ONLINE》報導，日本肝臟專家尾形哲指出人在40歲以後，合成肌肉的能力就會下降，導致肌肉量減少和代謝率降低，攝取足夠的蛋白質變得尤其重要。他建議攝取量應達到每公斤體重1至1.3克，並分散於三餐中攝取。
尾形哲同時指出，單靠飲食來攝取蛋白質未必完全足夠，因此建議攝取能促進代謝的維他命來輔助，其中有3種營養素與代謝及脂肪燃燒關係密切：
促進代謝3種營養素
1.維他命B群
缺乏維他命B群會導致營養無法有效燃燒，容易形成囤脂體質。富含維他命B群的食材包括雞胸肉、豬肉、鯖魚、蜆、蛋、大豆製品（如豆腐、麵豉、油豆腐）、深綠色蔬菜（如菠菜、花椰菜、韭菜、青椒、豌豆苗）、大蒜等。由於B群是水溶性，水煮時會流失，因此建議煮成「湯」並連湯帶料一起食用，以避免浪費。
2.維他命E
雖然不能直接燃脂，但維他命E能防止代謝過程中細胞被氧化損傷。富含維生素E的食材有鯖魚、三文魚、椰菜化、牛油果、洋蔥、杏仁等堅果類，以及橄欖油、芝麻油等植物油。
3.維他命D
有助於支持肌肉生長與運作，防止代謝下降，並抑制脂肪堆積。富含維他命D的食材主要來自魚類、菇類、蛋，每天曬太陽也有助於維生素D的合成。
雞絞肉燃脂湯製作方法
尾形哲強烈推薦以「雞絞肉湯」作為晚餐，1至2周內便能明顯感受到身體的輕盈。這道湯的製作方法簡單：
材料：雞胸絞肉300克、水1800毫升、薑片、清酒、胡椒。
製作方法：將雞胸絞肉與水混合煮沸，加入薑片、清酒、胡椒，細火煮15分鐘即可得出約6份湯底；每份湯底可以配搭魚、蛋、豆腐等高蛋白食材，再加上2至3種蔬菜、菇類或海藻，最後添加少量橄欖油或檸檬酸味，即成為一碗完整的「燃脂湯」。