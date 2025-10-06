飲食健康｜40歲起代謝減慢易有脂肪肝 腎臟專家教自製「燃脂湯」 結合3種營養素促進代謝燃脂

隨年漸長，人體代謝率逐漸下降，肌肉量減少之餘脂肪亦會更易累積，但如何可以善用低脂高蛋白及富含維他命B群的食物，即使年紀較大亦能夠打造出更易燃脂的體質。日本著名肝臟專家尾形哲建議可以調整晚餐飲食，1至2星期內已可以感受到變化。

