飲食健康｜日本達人周奕瑋患重度脂肪肝 後悔忽視2個病徵釀禍 注意5大病徵惡化可變肝癌

41歲日本達人周奕瑋（Jarvis）經常日港兩邊走，雖然經常拍片於個人Youtube頻道分享美食，但總算能保持標準身形。他在最近一段影片就透露自己肝臟纖維硬度指數超標，脂肪肝指數達395 dB/m（標準應為238）確診重度脂肪肝，恐怕最終會演變成肝硬化甚至肝癌，病情遠遠出乎Jarvis意料。

