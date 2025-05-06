飲食健康｜日本達人周奕瑋患重度脂肪肝 後悔忽視2個病徵釀禍 注意5大病徵惡化可變肝癌
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41歲日本達人周奕瑋（Jarvis）經常日港兩邊走，雖然經常拍片於個人Youtube頻道分享美食，但總算能保持標準身形。他在最近一段影片就透露自己肝臟纖維硬度指數超標，脂肪肝指數達395 dB/m（標準應為238）確診重度脂肪肝，恐怕最終會演變成肝硬化甚至肝癌，病情遠遠出乎Jarvis意料。
忽視2個病徵 日本達人患重度脂肪肝
Jarvis日前於其個人Youtube頻道「周奕瑋JARvelogue」分享，指自己接受體檢時發現肝臟纖維硬度指數及脂肪肝指數同時超標，其中脂肪肝指數更高達395，比重度脂肪肝定義的292更高出100有多。他自言由於工作關係，經常飲食過量且食無定時，其實在接受肝指數檢測前已自覺有「隱憂」，其中有2個早期病徵就值得與大家分享：
脂肪肝2大早期病徵
- 口苦、有口氣
- 容易疲累、常發呆
醫護人員解釋，日常飲食中攝取過多糖分及膽固醇，身體如無法完全吸收，可能導致脂肪在肝臟積聚，形成脂肪肝。為Jarvis做檢查的姑娘就指出，即使有重度脂肪肝其實都能夠逆轉，重點是要多做運動、多食能夠促進脂肪溶解的食物，再配合適量的保健品就可以解決問題。
避免脂肪肝必戒3類食物
- 重鹹重辣、濃味食物
- 有奶咖啡、奶茶、珍珠奶茶
- 老火湯
推算100萬港人有脂肪肝 5大病徵需注意
中文大學調查曾指出，逾4分之1香港成年人患有此症，另一項中大全民肝臟健康普查推算，全港超過100萬人患脂肪肝。事實上，脂肪肝可分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
4類高危飲食易引發脂肪肝
過量攝取某些高熱量及高升糖指數食物，會導致脂肪肝風險大增，並引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌，這些不良飲食習慣還可能與心臟病、糖尿病及高膽固醇等慢性疾病有關，甚至可能與大腸瘜肉及大腸癌的風險相關。
- 精製澱粉類：如白米、白麵包和白麵條等，這些食物的升糖指數較高，會迅速提升血糖水平，進而刺激胰島素的分泌，長期下來容易導致脂肪堆積。
- 高糖食物：如糖果、甜點及含糖飲料等，這類食品不僅熱量高，還會導致血糖急劇波動，增加胰島素負擔，進一步影響肝臟健康。
- 高脂肪食品：尤其是反式脂肪及飽和脂肪含量高的食物，如炸食及某些加工肉類，這些食物會增加肝臟的負擔，並可能促進脂肪肝的形成。
- 高鹽食物：如加工食品、罐頭食品及快餐等，這類食物不僅會影響整體健康，還可能導致水腫及血壓升高，間接影響肝臟功能。
4類「瘦人」高危
暴飲暴食是導致脂肪肝原因之一，但脂肪肝其實亦非肥人「專利」；寧波大學附屬第一醫院感染科醫生楊乃彬曾指出，約有20%至30%的脂肪肝患者體重正常甚至偏瘦，而以下4類「瘦人」屬於高風險群體：
- 向心性肥胖族群（假瘦） 這類人雖然體重和BMI指數不高，四肢和軀幹看似偏瘦，但腹部堆積不少脂肪，患脂肪肝的機率相當高。
- 肌少症患者 常見於長者和停經後的女性。
- 糖尿病患者 糖尿病和脂肪肝往往互為因果，部分糖尿病患者體型消瘦，也可能患有脂肪肝。
- 營養不良性的脂肪肝 常見於長期素食者和蛋白質攝取嚴重不足者。
此外，某些藥物、丙肝病毒、酒精等因素在特定情況下也可能誘發脂肪肝。
圖片來源：「周奕瑋JARvelogue」影片截圖