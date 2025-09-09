名人飲食｜51歲林志玲擁少女身材 靠1款飲品+生雞蛋快速瘦身 專家拆解飲法3個月減11磅
「為食」乃人之常情，即使是名模亦不例外。有報道指51歲的台灣名模林志玲仍然靠「飲豆漿+生雞蛋」快速瘦身，甚至可以做到「瘦身不瘦胸」。有營養師就指出，豆漿的確可以補充蛋白質，但如果要加生雞蛋必須確保豆漿夠熱，以免受雞蛋的沙門氏菌感染。
51歲林志玲飲豆漿+1物保少女身材
據《健康2.0》報道，豆漿常被女明星用作減肥輔助食品，如日本女藝人柳優里菜及北川景子都曾試過多飲豆漿等豆製品來幫助減肥。這是因為豆漿富含蛋白質和營養素，能在低熱量飲食中保持飽足感，同時不會導致肌肉流失；只要正確飲用，3個月內就可以有效減重5公斤（約11磅）。
嘉義大林慈濟醫院營養師賴思吟指出，無論採用任何減肥方法都應注意3大營養素的攝取比例，減少碳水化合物，增加蛋白質攝取。一般人每公斤體重建議攝取1.1克蛋白質，但減重時可提高至每公斤1.2至1.5克，而豆漿就是優質蛋白質的良好來源。
高蛋白飲食助更年期瘦身
51歲如何保持苗條身材？賴思吟表示，增加蛋白質攝取能提供飽足感，減少飢餓感，並穩定情緒。蛋白質有助於增加肌肉量，而肌肉量與基礎代謝率相關。肌肉量增加，基礎代謝率提升，即使在更年期也能瘦身。然而，賴思吟提醒，高蛋白飲食並不適合所有人，若腎臟或肝臟功能不佳，可能不適合。此外要提升肌肉量，但靠飲食並不足夠，還要配合適量運動以促進肌肉合成，提升熱量代謝和基礎代謝率。
3個月減5公斤 營養師：合理且健康
對於「3個月減5公斤」，賴思吟認為這並不算快速減重，每週減1公斤仍算合理。她舉例指一個人每日需攝取1500大卡，減重時每日減少300至400大卡，累積下來體重會逐漸下降。以1公斤脂肪等於7700大卡計算，若要減1.6公斤，需減少約12000大卡。若每天減少400大卡，約一個月可減1.6公斤，3個月減5公斤並不困難。
賴思吟強調，減重應著眼於長期飲食模式，體重「反彈」的機會亦較小。至於豆漿減肥能夠做到「豐胸」，賴思吟指應該說不會因快速減重而「瘦胸」。許多女性因快速減重導致胸部縮水，而豆漿減重能均勻減少脂肪，但仍會按比例減少。
