名人飲食｜51歲林志玲擁少女身材 靠1款飲品+生雞蛋快速瘦身 專家拆解飲法3個月減11磅

「為食」乃人之常情，即使是名模亦不例外。有報道指51歲的台灣名模林志玲仍然靠「飲豆漿+生雞蛋」快速瘦身，甚至可以做到「瘦身不瘦胸」。有營養師就指出，豆漿的確可以補充蛋白質，但如果要加生雞蛋必須確保豆漿夠熱，以免受雞蛋的沙門氏菌感染。

