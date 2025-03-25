桑椹｜補肝益腎減癌症風險 3款桑椹食譜推薦 3類人忌食做錯可致中毒
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桑椹有「紫寶石」、「民間聖果」美譽，其營養價值極高，在所有蔬果中鐵質含量排名第1，鈣質亦相當豐富，同時亦含有豐富維他命C、磷及鉀等礦物質，有助防止血管硬化之餘亦有降低癌症風險效用。然而在享用同時，要注意桑椹亦有多種食用禁忌，食錯方法甚至可引致中毒，務必留意。
據《人民網》報道，桑葚富含多種營養成分，包括胺基酸、維生素、有機酸及胡蘿蔔素等。現代醫學研究顯示，桑葚具有增強免疫力、防止動脈及骨骼關節硬化、促進新陳代謝等多種健康功效。
防止血管硬化 預防癌細胞擴散
桑葚中含有芸香苷、花色素、葡萄糖、果糖、蘋果酸、鈣質、無機鹽、胡蘿蔔素、維他命A、B1、B2、C、D及菸鹼酸等成分，這些成分不僅有助於提升免疫力，還能預防腫瘤細胞擴散，降低癌症風險。
桑葚益腎明目 消化不良、失眠者宜食
桑葚中的脂肪酸有助於防止血管硬化，而鞣酸、蘋果酸等成分則有益於血管健康。經常食用桑葚能促進胃液分泌，刺激腸道蠕動，並有助於改善睡眠質量。因此，消化不良和失眠者可適量食用。從中醫角度看，桑葚味甘酸、性寒，入肺、肝、腎、大腸經，具有補肝益腎、生津潤腸、烏發明目的功效，特別適合用眼過度的白領人士。
桑葚在每年4至6月間成熟，因產期短且需人工採收，產量有限，果肉易破裂，故較少作為新鮮水果食用，多數經過加工製成桑葚乾蜜餞、桑葚汁、果醬、果醋等產品。桑葚果實也可曬乾作中藥材或泡製養生飲品。
桑葚食用4大禁忌
- 腎臟病患者不宜：桑葚含有大量鉀離子，過量攝取可能加重腎臟負擔，尤其是濃縮桑葚汁的鉀含量更高。
- 少年、兒童應少吃：桑葚含有較多的胰蛋白酶抑制物——鞣酸，可能影響人體對鐵、鈣、鋅的吸收。
- 過量食用易腹瀉：桑葚富含膳食纖維，過量食用可能導致腹瀉。
- 忌用鐵器：桑葚能分解酸性物質，與鐵質發生化學反應，可能導致中毒。
3款桑葚食譜推薦
1.桑葚果醬
材料：桑葚1800克、冰糖90克、檸檬2顆
做法：剪去桑葚蒂頭，洗淨瀝乾。將桑葚、冰糖、檸檬汁放入鍋中煮2至3小時，邊煮邊攪拌，直至收汁。將果醬趁熱裝入消毒過的空瓶，倒放成真空狀，待冷卻後放入冰箱，取用時需用乾淨器皿。
2.桑葚牛奶
材料：桑葚150克、全脂牛奶600cc、柚子醬1湯匙
做法：將桑葚、全脂牛奶、柚子醬放入果汁機中，啟動30秒即完成。
3.桑葚醋
材料：桑葚600克、高梁醋600㏄、細冰糖450克
做法：將桑葚洗淨瀝乾，攤開蔭乾1天或用電風扇吹乾。將桑葚放入乾淨無水的玻璃瓶中，倒入高梁醋，撒入細冰糖。封上保鮮膜及密封蓋，存放於陰涼處至少3個月。