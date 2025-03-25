桑椹｜補肝益腎減癌症風險 3款桑椹食譜推薦 3類人忌食做錯可致中毒

桑椹有「紫寶石」、「民間聖果」美譽，其營養價值極高，在所有蔬果中鐵質含量排名第1，鈣質亦相當豐富，同時亦含有豐富維他命C、磷及鉀等礦物質，有助防止血管硬化之餘亦有降低癌症風險效用。然而在享用同時，要注意桑椹亦有多種食用禁忌，食錯方法甚至可引致中毒，務必留意。

