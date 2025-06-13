水果營養｜奇異果／橙三甲不入 20款水果維他命C排行榜 第1名助防癌/降血壓/排毒減肥
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想多攝取維他命C，不少人都會選擇食水果，但同時可能誤以為水果「越酸越健康」，甚至以為檸檬就是維他命C含量最高水果。有營養師就比較20款維他命C含量最高水果，檸檬、奇異果、香橙竟三甲不入，結果多少叫人意外。
台灣營養師高敏敏早前於其Facebook專頁分享指，許多人在想到維他命C時都會聯想到檸檬，並選擇酸度較高的水果，認為水果越酸維他命C含量亦會更高。然而高敏敏指柑橘類水果並非維他命C含量最高，而水果的酸度並不代表其健康價值。
20款水果維他命C含量排行榜
以下是每100克水果的維他命C含量及熱量：
- 紅心番石榴：42 kcal，214 mg
- 珍珠番石榴：44 kcal，194 mg
- 釋迦：104 kcal，99 mg
- 龍眼：72 kcal，95 mg
- 金奇異果：59 kcal，90 mg
- 新奇士橙：47 kcal，75 mg
- 奇異果：52 kcal，73 mg
- 士多啤梨：39 kcal，69 mg
- 文旦柚：34 kcal，61 mg
- 西施柚：40 kcal，58 mg
- 木瓜：38 kcal，58 mg
- 澳洲甜橙：46 kcal，55 mg
- 白柚：37 kcal，55 mg
- 荔枝：65 kcal，52 mg
- 甜柿：57 kcal，45 mg
- 榴槤：132 kcal，44 mg
- 楊桃：33 kcal，44 mg
- 橙：44 kcal，41 mg
- 台灣土棗：44 kcal，37 mg
- 檸檬：31 kcal，34 mg
不同年齡層 維他命C需求各異
高敏敏指出，維他命C（抗壞血酸）是人體每日必需的水溶性維他命之一，但人體無法自行合成，必須透過食物攝取。不同年齡和時期所需的維他命C補充量如下：
- 1至3歲：40毫克
- 4至6歲：50毫克
- 7至9歲：60毫克
- 10至12歲：80毫克
- 13至18歲：100毫克
- 19歲以上：100毫克
- 懷孕期：110毫克
- 哺乳期：140毫克
她補充指維他命C雖有助於美容和抗氧化，但長期過量攝取可能導致草酸鈣結石的形成，特別是對腎功能不佳的人更需謹慎，認為均衡攝取各種食材才是理想選擇。
番石榴4大健康功效 防癌降血壓、助排毒減肥
每100克的番石榴含有超過5000微克茄紅素，含量較番茄更高；茄紅素可預防多種癌症如乳癌、子宮頸癌、肺癌、胃癌及大腸癌等，綜合而言還有以下功效：
1.提升免疫力與防癌
番石榴富含維他命C，能有效增強身體的免疫系統。其內含的番茄紅素具有強大的抗氧化能力，能清除自由基，防止其對人體細胞的損害，並修復受損細胞。特別是紅心番石榴，其粉紅色籽中的番茄紅素含量是番茄的兩倍，對於預防前列腺癌和乳腺癌有顯著的幫助。
2.預防心血管疾病
番石榴籽中含有的抗氧化劑和生物活性物質，有助於預防心血管疾病。此外，番石榴籽富含纖維，能增加低密度脂蛋白受體（LDL受體）的數量，從而產生更多的膽汁鹽，這有助於降低血液中的膽固醇水平，防止膽固醇在動脈血管壁內層堆積，避免慢性發炎和斑塊形成。
3.調節血壓
食用高鈉食物會導致血壓飆升，而鉀則具有降血壓的作用；番石榴每100克含有417毫克的鉀，並且富含抗氧化劑，這些成分有助於調節血壓。
4.促進排毒及減肥
番石榴中的粗纖維能帶來飽足感，並刺激腸胃蠕動，幫助排除腸道中的毒素和廢物，減少脂肪吸收，從而有助於減肥。然而，需注意番石榴籽中的膳食纖維吸水力強，若攝入後未補充足夠的水分，可能會導致便秘。