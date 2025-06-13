水果營養｜奇異果／橙三甲不入 20款水果維他命C排行榜 第1名助防癌/降血壓/排毒減肥

想多攝取維他命C，不少人都會選擇食水果，但同時可能誤以為水果「越酸越健康」，甚至以為檸檬就是維他命C含量最高水果。有營養師就比較20款維他命C含量最高水果，檸檬、奇異果、香橙竟三甲不入，結果多少叫人意外。

