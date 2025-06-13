水果 營養 水果營養｜奇異果／橙三甲不入 20款水果維他命C排行榜 第1名助防癌/降血壓/排毒減肥

水果營養｜奇異果／橙三甲不入 20款水果維他命C排行榜 第1名助防癌/降血壓/排毒減肥

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想多攝取維他命C，不少人都會選擇食水果，但同時可能誤以為水果「越酸越健康」，甚至以為檸檬就是維他命C含量最高水果。有營養師就比較20款維他命C含量最高水果，檸檬、奇異果、香橙竟三甲不入，結果多少叫人意外。

台灣營養師高敏敏早前於其Facebook專頁分享指，許多人在想到維他命C時都會聯想到檸檬，並選擇酸度較高的水果，認為水果越酸維他命C含量亦會更高。然而高敏敏指柑橘類水果並非維他命C含量最高，而水果的酸度並不代表其健康價值。

20款水果維他命C含量排行榜

以下是每100克水果的維他命C含量及熱量：

  1. 紅心番石榴：42 kcal，214 mg
  2. 珍珠番石榴：44 kcal，194 mg
  3. 釋迦：104 kcal，99 mg
  4. 龍眼：72 kcal，95 mg
  5. 金奇異果：59 kcal，90 mg
  6. 新奇士橙：47 kcal，75 mg
  7. 奇異果：52 kcal，73 mg
  8. 士多啤梨：39 kcal，69 mg
  9. 文旦柚：34 kcal，61 mg
  10. 西施柚：40 kcal，58 mg
  11. 木瓜：38 kcal，58 mg
  12. 澳洲甜橙：46 kcal，55 mg
  13. 白柚：37 kcal，55 mg
  14. 荔枝：65 kcal，52 mg
  15. 甜柿：57 kcal，45 mg
  16. 榴槤：132 kcal，44 mg
  17. 楊桃：33 kcal，44 mg
  18. 橙：44 kcal，41 mg
  19. 台灣土棗：44 kcal，37 mg
  20. 檸檬：31 kcal，34 mg

不同年齡層 維他命C需求各異

高敏敏指出，維他命C（抗壞血酸）是人體每日必需的水溶性維他命之一，但人體無法自行合成，必須透過食物攝取。不同年齡和時期所需的維他命C補充量如下：

  • 1至3歲：40毫克
  • 4至6歲：50毫克
  • 7至9歲：60毫克
  • 10至12歲：80毫克
  • 13至18歲：100毫克
  • 19歲以上：100毫克
  • 懷孕期：110毫克
  • 哺乳期：140毫克

她補充指維他命C雖有助於美容和抗氧化，但長期過量攝取可能導致草酸鈣結石的形成，特別是對腎功能不佳的人更需謹慎，認為均衡攝取各種食材才是理想選擇。

番石榴4大健康功效 防癌降血壓、助排毒減肥

每100克的番石榴含有超過5000微克茄紅素，含量較番茄更高；茄紅素可預防多種癌症如乳癌、子宮頸癌、肺癌、胃癌及大腸癌等，綜合而言還有以下功效：

1.提升免疫力與防癌

番石榴富含維他命C，能有效增強身體的免疫系統。其內含的番茄紅素具有強大的抗氧化能力，能清除自由基，防止其對人體細胞的損害，並修復受損細胞。特別是紅心番石榴，其粉紅色籽中的番茄紅素含量是番茄的兩倍，對於預防前列腺癌和乳腺癌有顯著的幫助。

2.預防心血管疾病

番石榴籽中含有的抗氧化劑和生物活性物質，有助於預防心血管疾病。此外，番石榴籽富含纖維，能增加低密度脂蛋白受體（LDL受體）的數量，從而產生更多的膽汁鹽，這有助於降低血液中的膽固醇水平，防止膽固醇在動脈血管壁內層堆積，避免慢性發炎和斑塊形成。

3.調節血壓

食用高鈉食物會導致血壓飆升，而鉀則具有降血壓的作用；番石榴每100克含有417毫克的鉀，並且富含抗氧化劑，這些成分有助於調節血壓。

4.促進排毒及減肥

番石榴中的粗纖維能帶來飽足感，並刺激腸胃蠕動，幫助排除腸道中的毒素和廢物，減少脂肪吸收，從而有助於減肥。然而，需注意番石榴籽中的膳食纖維吸水力強，若攝入後未補充足夠的水分，可能會導致便秘。

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