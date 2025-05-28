血管健康｜研究揭2款水果助血管逆齡 預防中風心肌梗塞 醫生分享餐單：連皮食更有效
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改善健康的過程中，不少人都會將重點放在體重、血糖或膽固醇等等。有專家就指出，種種指標背後其實經常指向「血管健康」這個核心。一項最新研究就顯示，影響血管健康的「關鍵因子」其實存在於不少常見飲食當中，其中有2款水果都有助令血管逆齡「逆齡回春」。
血管年齡決定身體運作
台北榮總遺傳優生科主任、基因醫生張家銘於社交平台上指出，血管一旦硬化失去彈性，會對心臟、大腦，甚至記憶和睡眠造成影響。最新研究顯示，每天飲用一杯茶、食用一塊巧克力或一顆蘋果，能夠增強血管的彈性，從而促進長壽。
張家銘形容血管為身體的運輸系統，負責運送氧氣、營養和免疫細胞等，是生命的高速公路。因此，血管的年齡直接影響身體的運作效率。那麼，如何讓血管保持年輕呢？答案竟然藏在我們的日常飲食中。
研究揭血管健康「關鍵因子」
根據今年發表於《歐洲預防心臟醫學期刊》的系統性回顧與統合分析，研究整合了145個臨床試驗，涵蓋超過5000名受試者，發現血管健康的關鍵因子是「黃烷-3-醇」（flavan-3-ols）。這種天然植化素廣泛存在於綠茶、紅茶、可可粉、黑巧克力、蘋果、葡萄皮及葡萄籽中。
「黃烷-3-醇」有助降血壓防中風
張家銘指出，穩定攝取「黃烷-3-醇」能降低血壓，改善血管的彈性和反應力，即血管內皮功能，讓血管恢復活力。「黃烷-3-醇」進入體內後，能促進一氧化氮生成，使血管放鬆、舒張，從而降低血壓。此外，它還具有抗氧化作用，減少血管內壁的發炎和自由基，延緩動脈硬化，提升微血管的通透性和修復能力。在某些研究中，心血管死亡率甚至下降超過25%。
血管回春飲食建議
- 早餐時可在燕麥中加入兩匙無糖可可粉；每天食用1至2塊黑巧克力（可可含量70%以上）
- 飲用不加糖的茶，如綠茶、紅茶或烏龍茶
- 配搭一個蘋果或幾粒連皮提子
張家銘指上述飲食可攝取400至600毫克的「黃烷-3-醇」，達到研究建議的「治療等級劑量」。
血管健康對全新有益
當血管恢復彈性，整個人也會感覺不同。睡眠質素提升、思維更清晰、運動後不易氣喘，甚至血壓變得穩定。張家銘強調，每天一杯茶、一塊巧克力、一顆蘋果，能讓血管保持活力與彈性。