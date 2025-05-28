血管健康｜研究揭2款水果助血管逆齡 預防中風心肌梗塞 醫生分享餐單：連皮食更有效

改善健康的過程中，不少人都會將重點放在體重、血糖或膽固醇等等。有專家就指出，種種指標背後其實經常指向「血管健康」這個核心。一項最新研究就顯示，影響血管健康的「關鍵因子」其實存在於不少常見飲食當中，其中有2款水果都有助令血管逆齡「逆齡回春」。

