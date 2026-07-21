健康食譜｜名醫認證天然血管清道夫 「洋蔥拌蘋果」有效降膽固醇 即睇簡易製作3步

洋蔥加蘋果竟是清血管利器？日本預防醫學權威醫生周東寬曾受高血糖及體重問題困擾，其後嘗試以洋蔥入饌。他持續採用洋蔥食療後，血糖及體重均回復正常，部分長期實踐的患者經檢測後，血管年齡更較實際年齡年輕10至20歲。他亦在著作中介紹「洋蔥拌蘋果」，將兩種常見食材製成涼拌菜。

