健康食譜｜名醫認證天然血管清道夫 「洋蔥拌蘋果」有效降膽固醇 即睇簡易製作3步
洋蔥蘋果同含槲皮素
綜合報道，周東寬指洋蔥及蘋果均含槲皮素（Quercetin），屬於植物多酚；洋蔥切開後亦會產生有機硫化物。蘋果皮則含果膠、維他命C及其他抗氧化成分，兩者配搭可同時攝取多種植化素。
蘋果所含鉀質有助平衡飲食中的鈉，果膠與洋蔥中的益生元亦可為腸道細菌提供養分。這道涼拌菜同時含膳食纖維，可增加飽足感及幫助排便，較適合經常外出用膳、蔬果攝取不足或容易水腫人士作日常配菜。
「洋蔥拌蘋果」3大益處
1.補充鉀質 有助改善水腫
長期久坐或飲食偏鹹，容易令體內積聚較多水分。蘋果含鉀質，有助維持體內鈉質平衡，減輕因飲食偏鹹引起的浮腫。不過，水腫減退只代表身體排走部分水分，並不等於減去脂肪。
2.攝取多種抗氧化成分
洋蔥含槲皮素及有機硫化物，蘋果則含維他命C及其他植物多酚，適量食用可補充多種抗氧化成分，有助維持血管及皮膚健康。惟「淨化血管」或「協助肝臟排毒」並非準確的醫學說法。
3.增加膳食纖維 幫助排便
蘋果所含果膠屬水溶性膳食纖維，洋蔥亦含益生元，可為腸道益菌提供養分，有助維持腸道環境及改善排便。膳食纖維亦能增加飽足感，但未有足夠證據證明這道菜可提升基礎代謝率或令人形成「易瘦體質」。
洋蔥拌蘋果所需材料
- 紫洋蔥半個
- 蘋果1個
- 初榨橄欖油1大匙
- 蘋果醋2大匙
- 蜂蜜少許
- 黑胡椒少許，可按口味選擇加入
建議選用紫洋蔥，原因是其花青素含量較白洋蔥高；蘋果則宜洗淨後連皮使用，以保留果皮所含成分。
3步製成甜脆涼拌菜
1.洋蔥切絲靜置20分鐘
將洋蔥切成細絲，放在室溫約20分鐘。橫切可破壞較多細胞壁，釋出較多含硫化合物，味道亦較辛辣；喜歡爽脆、清甜口感，可改為順着紋理縱切。
2.蘋果連皮切絲
蘋果洗淨後連皮切絲，再快速浸泡鹽水，避免果肉氧化變色。
3.加入調味冷藏
將橄欖油、蘋果醋、蜂蜜及少許黑胡椒混合，倒入洋蔥和蘋果絲拌勻，放入雪櫃冷藏30分鐘即可食用。每次宜只製作1至2日分量，並以玻璃保鮮盒冷藏，以免洋蔥存放過久後氧化並產生苦味。
胃酸倒流及腸易激人士要調整
生洋蔥的刺激性較強，腸胃功能較弱或有胃酸倒流人士未必適合直接食用，可先將洋蔥和蘋果快速汆水，再加入調味料拌勻。洋蔥亦較容易產氣，腸易激綜合症或經常腹脹人士應減少分量，報道建議每次最多使用四分之一個洋蔥，並按身體反應調整。