湯水食譜｜補鈣抗氧化調節荷爾蒙 專家推薦2種平價食材湯水 煮前1步簡單提高抗癌力

番茄豆腐湯是常見家常湯水，材料簡單低價，煮法亦夠簡單，但營養價值卻不容忽視。營養功能醫學醫生劉博仁指出，番茄含茄紅素及維他命C，配合豆腐的蛋白質和大豆異黃酮不僅能抗氧化、補鈣，亦有助調節血壓及荷爾蒙，適合各年齡層飲用。

