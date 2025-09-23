湯水食譜｜補鈣抗氧化調節荷爾蒙 專家推薦2種平價食材湯水 煮前1步簡單提高抗癌力
番茄豆腐湯是常見家常湯水，材料簡單低價，煮法亦夠簡單，但營養價值卻不容忽視。營養功能醫學醫生劉博仁指出，番茄含茄紅素及維他命C，配合豆腐的蛋白質和大豆異黃酮不僅能抗氧化、補鈣，亦有助調節血壓及荷爾蒙，適合各年齡層飲用。
番茄助抗氧化 降低心血管風險
台灣營養功能醫學醫生劉博仁解釋，番茄的茄紅素屬強效抗氧化物，可抵抗自由基損害，並與降低心血管疾病、前列腺癌及乳癌風險有關。番茄同時含有維他命C，有助促進膠原蛋白生成及提升鐵質吸收；鉀元素可穩定血壓、減輕水腫；膳食纖維則維持腸道健康。
豆腐蛋白質完整 助骨質及荷爾蒙平衡
至於豆腐，劉博仁指是素食者及兒童理想的蛋白質來源，氨基酸組合完整，吸收率高。大豆異黃酮作用近似植物性雌激素，有助更年期婦女調節荷爾蒙，並保護骨骼。豆腐亦含鈣和鎂，對骨骼及牙齒健康有益。
結合2款尋常食材帶來多重營養
劉博仁表示，番茄與豆腐同煮可帶來營養互補效果；維他命C可促進豆腐鐵質吸收，而茄紅素配合大豆異黃酮，有助對抗慢性發炎。番茄豆腐湯清淡不油膩，適合腸胃敏感人士，亦可補充水分。
推介1種煮法強化吸收
煮法方面，劉醫生他建議：
- 先將番茄切塊，以少許油及薑片炒香
- 加入清水煮滾後加入豆腐塊
- 細火煮3至5分鐘，亦可加鹽調味
- 最後加上數滴橄欖油，能提高茄紅素吸收率
*另外加入菇類或菜類可進一步補充纖維與維生素
*注意選購時則宜挑選非基因改造大豆製品