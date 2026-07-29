飲食健康｜日日食牛油果以為養生 中年男血鉀爆標危及性命 醫生提每周食用上限

牛油果含有單元不飽和脂肪酸、膳食纖維及葉酸，向來被視為有益心血管的健康食品，但並非人人都適合大量進食。台灣一名50歲男子確診慢性腎臟病第2期後，為了改善健康而戒掉煎炸食物，更把早餐換成牛油果多士及牛油果奶。3個月後，他的腎功能雖然保持穩定，血鉀卻由4.8mmol/L升至5.4mmol/L，踏入高血鉀範圍。

