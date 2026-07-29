飲食健康｜日日食牛油果以為養生 中年男血鉀爆標危及性命 醫生提每周食用上限
一份健康早餐 為何令血鉀上升？
腎臟科醫生林軒任分享個案指，該名男子確診後全面改變飲食習慣，除了以糙米取代白飯、以水果代替零食，亦聽聞牛油果含有好脂肪及纖維，遂把早餐改為牛油果多士，配搭一杯牛油果奶，有時還會吃半個奇異果。
男子持續這種飲食模式約3個月後接受抽血檢查，發現腎功能與之前相若，但血鉀已由4.8mmol/L升至5.4mmol/L。林軒任指出，血鉀達5.0mmol/L已可診斷為高血鉀，問題相信與這份看似健康、實際上鉀含量甚高的早餐有關。
牛油果含多少鉀？比香蕉還要高
牛油果對一般健康成年人而言，確實是營養價值甚高的水果，含有單元不飽和脂肪酸、膳食纖維、葉酸及多種抗氧化物。有研究顯示，每星期至少吃兩份牛油果的人，心血管疾病風險低約16%。
不過，一個中型牛油果約含700至900毫克鉀，含量甚至高於一隻香蕉。即使只吃四分之一個，亦約有244毫克鉀。由於牛油果有「健康食品」形象，不少人進食時容易忽略份量，一次吃下半個甚至一整個。林軒任形容：「酪梨的健康光環，反而讓它比香蕉更危險。」
一份早餐已吃掉大半鉀攝取量
該名男子的早餐鉀含量估算如下：
- 牛油果多士使用半個牛油果：約385毫克鉀
- 一杯牛油果奶：約1,150毫克鉀
- 半個奇異果：約145毫克鉀
- 整份早餐合計：約1,700毫克鉀
慢性腎病患者每日鉀攝取量一般建議控制在2,000至3,000毫克左右。換言之，男子單是一份早餐，已攝取每日建議份量的一大部分。如果午餐及晚餐再吃蔬菜、水果或其他含鉀食物，整日攝取量便很容易超出建議範圍。
牛油果奶、牛油果咖啡等飲品尤其需要留意，因為製作一杯飲品可能用掉整個牛油果。食物製成飲品後亦較容易快速喝完，令人不知不覺攝取過量。
腎病患者為何要留意血鉀？
鉀是維持神經、肌肉及心臟正常運作所需的電解質。健康的腎臟會將多餘鉀質排出體外，但隨着腎功能下降，身體的排鉀能力亦會逐漸減弱。
慢性腎臟病踏入第3至第5期後，患者出現高血鉀的風險會增加。當血鉀超出正常範圍，可干擾心臟節律，嚴重時甚至危及生命。因此，食物是否「健康」，不能只看脂肪、纖維或維他命含量，還要配合患者的腎功能及抽血結果判斷。
不同腎功能 牛油果食法有何分別？
慢性腎臟病患者毋須一律完全戒掉牛油果，能否食用及限制程度應視乎腎功能和血鉀水平：
- 慢性腎臟病第1至第3a期：腎絲球過濾率高於45，而且血鉀維持穩定，可每星期最多吃兩次，每次不超過半個、約100克。
- 進食牛油果時：避免同一餐再配搭香蕉、奇異果及深綠色蔬菜等高鉀食物，宜切片或製成抹醬，以便控制份量。
- 腎功能已下降至中後期：腎絲球過濾率低於45、正在洗腎，或近期血鉀偏高的患者，應暫停進食牛油果。
- 想補充好脂肪：可考慮以橄欖油或牛油果油取代，但仍需控制整體用量。
慢性腎病患者的鉀攝取限制並非人人相同，不宜單憑網上流傳的「護腎餐單」自行戒食或大量進食某種食物。患者應按照腎功能、血鉀檢驗結果，以及醫生或營養師建議調整餐單。