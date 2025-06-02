身體年齡｜研究揭生物年齡可逆轉 多食6種食物逆齡5歲 9個星期見效3類食物應避食
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隨著年齡的增長，許多人會感到疲倦和記憶力減退。醫師張家銘指出，最新研究顯示，這可能是由於細胞系統的調節失衡所致。然而，有些天然食物能夠充當「身體的重置鍵」，協助細胞恢復健康運作的節奏。其中，「甲基適應素」食物群扮演了重要角色，包括薑黃、莓果、大蒜、迷迭香和綠茶。研究顯示，受試者持續食用多種「甲基適應素」食物9個星期後，生物年齡平均「年輕」了5歲以上，反映特定食物的營養素或有助身體「逆齡」。
食用「甲基適應原」9星期改變「生物年齡」
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其社交平台撰文，分享今年一項年發表於《Aging》期刊的研究；該研究招募年齡介乎50至72歲的健康男性，進行為期9個星期的生活方式調整，包括作息、運動、冥想及飲食改變。
飲食方面，參與者被要求每日食用深綠色葉菜、十字花科蔬菜、彩色蔬菜，以及南瓜籽、葵花籽及紅菜頭；每星期食雞蛋和肝臟，同時被限制食用豆類、乳製品、酒精及穀物，避免飲食中攝入糖及反式脂肪。此外，參與者還被要求每日額外食用1份或以上、被歸類為「甲基適應原」的食物，包括：
- 低升糖水果：2份
- 綠茶：2杯
- 烏龍茶：3杯
- 瘦肉：6安士
- 莓果：半杯
- 迷迭香：半茶匙
- 薑黃：半茶匙
- 大蒜：2片
甲基適應原「逆齡」原理
計劃期間，研究人員利用名為「DNA甲基化時鐘」的指標來測試參與者的生物年齡。張家銘解釋，「生物年齡」並非身分證上的年齡，而是能夠反映細胞實際老化狀態的指標，其中「DNA甲基化」的生物訊號是關鍵。DNA甲基化如同基因開關前的小標記，決定某些基因是否應被啟動或關閉，例如修復、抗發炎或衰老相關的基因。當甲基化失調時，身體的修復能力會下降，發炎反應增加，細胞亦隨之加速老化。
據研究結果顯示，接受完整生活方式調整的實驗組在9個星期後平均「年輕」5.26歲以上，部分人的生物年齡逆轉了近9歲。研究人員指出，「甲基適應原」是指含有維他命或多酚成分的食物，例如綠茶中的「兒茶素」、大蒜中的「大蒜素」、莓果裡面的「花青素」、薑黃中的「薑黃素」及迷迭香中的「迷迭香酸」，已被證明能夠抑制DNA甲基轉移酶；研究又指出，雖然有研究認為全穀物、豆類或乳製品有益健康，但有關食物亦可能不利於腸道健康，建議從飲食中剔除。