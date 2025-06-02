身體年齡｜研究揭生物年齡可逆轉 多食6種食物逆齡5歲 9個星期見效3類食物應避食

隨著年齡的增長，許多人會感到疲倦和記憶力減退。醫師張家銘指出，最新研究顯示，這可能是由於細胞系統的調節失衡所致。然而，有些天然食物能夠充當「身體的重置鍵」，協助細胞恢復健康運作的節奏。其中，「甲基適應素」食物群扮演了重要角色，包括薑黃、莓果、大蒜、迷迭香和綠茶。研究顯示，受試者持續食用多種「甲基適應素」食物9個星期後，生物年齡平均「年輕」了5歲以上，反映特定食物的營養素或有助身體「逆齡」。

