男子生逾40粒瘜肉切完又生 醫生教食1種食物抗大腸癌瘜肉成功「清零」

大腸生瘜肉竟「切完又生」？台灣一名50多歲男子因糞便帶血而接受檢查，果然發現大腸內有超過20粒瘜肉、確診大腸癌。事主其後接受手術切除瘜肉，再加上改變飲食習慣，未料瘜肉仍「切完又生」。其後事主獲醫生推薦，戒食肉並轉食另一款食物，最終成功令大腸瘜肉全數消失。

