養顏飲食｜研究證實1種食物減皺紋 效果有如「天然BOTOX」 皮膚科醫生拆解多重護膚品營養素
Dr. Dray（本名 Andrea Suarez）是來自美國休士頓的皮膚科醫師，擁有255萬社群平台訂閱者。她在影片中指出，皮膚老化主要來自內在與外在兩大因素。內在老化與基因、荷爾蒙及新陳代謝有關，而外在老化則與紫外線、污染、生活習慣及飲食密切相關。
杏仁獲封「天然抗老堅果」
美國候斯頓皮膚科醫生Dr. Dray（本名Andrea Suarez）於Youtube影片中表示，均衡飲食和攝取抗氧化營養素是減少自由基損害、維持皮膚彈性的關鍵。她推薦杏仁作為「天然抗老堅果」，因其富含的抗氧化成分能嵌入皮膚細胞膜中，抵抗自由基的攻擊。此外，杏仁還含有角鯊烷、β-穀固醇、鎂、錳及植物蛋白，提供多不飽和與單不飽和脂肪酸，能維持皮膚屏障並減少水分流失，功效有如「天然Botox」。
研究證實杏仁抗皺效果
Dr. Dray引用2019年《Phytotherapy Research》的一項研究，指出28位停經後女性連續16周攝取總熱量20%來自杏仁（約59克），結果顯示皺紋深度平均減少9%。而2021年《Nutrients》的延伸研究進一步發現，連續24周食用杏仁的女性，黑色素沉著顯著減少，膚色更均勻。研究人員推測，維他命E能抑制酪胺酸酶生成黑色素，並提升抗氧化物質穀胱甘肽，從而改善膚色與皮膚緊緻度。
另一項2021年刊登於《Journal of Cosmetic Dermatology》的研究針對18至45歲亞洲女性，觀察她們連續12周每天食用1.5盎司（約42克）杏仁，結果顯示皮膚對紫外線的耐受度顯著上升，這表明食物中的抗氧化成分能增強皮膚防禦力，延緩光老化損傷。
長期護膚不能依靠單一食物
Dr. Dray強調，雖然這些研究是短期觀察，但結果一致顯示食物確實能改變皮膚狀態。然而，她也指出，肌膚保養不能單靠特定食物，應從整體飲食著手，減少糖分攝取，多吃富含抗氧化物的食物，並搭配防曬與保濕保養，規律作息，才能真正延緩老化。除了杏仁，Dr. Dray也建議從葵花籽、酪梨、堅果、深綠蔬菜與全穀類等食物中補充維他命E與多酚類。
杏仁果富含維他命E
要注意的是，Dr. Dray所提及的杏仁（Almond）即市售堅果零食中的「杏仁果」，實際上是扁桃仁。台灣營養師呂孟凡指出，杏仁果富含不飽和脂肪酸、維他命E及礦物質鉀、鎂、磷，也含有膳食纖維，能改善便秘、維持腸道機能，並增加飽足感，是解饞的好選擇。然而，由於杏仁熱量高，建議每天攝取1至2份（約一小把），用少量杏仁取代部分烹調油脂，有助於維持皮膚與心血管健康。