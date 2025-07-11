飲食營養｜秋葵補鈣質護腦降膽固醇 切粒可致關鍵營養流失 營養專家分享3大食譜送飯煲湯都啱

秋葵含豐富營養成份，不僅有助於補鈣、護眼，還能調控血壓，對健康甚有益處而被譽為「綠色人參」。有營養醫學專家就指出，秋葵同時具備抗氧化及抗發炎功效，對大腦、血糖及免疫力均有益處，並提醒秋葵內部的黏液其實是保健的重要成份，即使口感較奇怪都不應隨便去掉。

