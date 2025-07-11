飲食營養｜秋葵補鈣質護腦降膽固醇 切粒可致關鍵營養流失 營養專家分享3大食譜送飯煲湯都啱
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秋葵含豐富營養成份，不僅有助於補鈣、護眼，還能調控血壓，對健康甚有益處而被譽為「綠色人參」。有營養醫學專家就指出，秋葵同時具備抗氧化及抗發炎功效，對大腦、血糖及免疫力均有益處，並提醒秋葵內部的黏液其實是保健的重要成份，即使口感較奇怪都不應隨便去掉。
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研究揭秋葵具護腦效果
台灣營養醫學醫生劉博仁其社交平台分享今年一項研究，指高脂高糖飲食會導致老鼠記憶力下降及腦部發炎。但當老鼠補充「秋葵籽多醣」後竟出現下列改變：
- 學習力及記憶力改善
- 腦部發炎指標下降
- 抗氧化能力增強，自由基傷害減少
劉博仁解釋，之所以出現上述結果是因為秋葵能同時啟動抗氧化和抗發炎路徑，一方面保護細胞免受氧化傷害，還能降低慢性發炎對腦部的損害，對於長時間用腦、壓力大及記憶力衰退的現代人來說，秋葵是一種理想的護腦食材。
秋葵有助穩定血糖、降壞膽固醇
除了護腦，秋葵在穩定血糖方面也有顯著效果；劉博仁指另一篇發表於《Frontiers in Nutrition》的研究整理8項臨床試驗，顯示秋葵有助於：
- 降低空腹血糖
- 降低糖化血色素 HbA1c（約減少 0.46%）
- 降低總膽固醇與壞膽固醇（LDL）
劉博仁指秋葵之所以具備上述功效，主要歸功於它富含的水溶性膳食纖維與多醣體，能延緩糖類吸收，減少餐後血糖波動，對於有胰島素阻抗、糖尿病前期及容易飯後昏昏欲睡的人士特別有益。
內部黏液含重要保健成份
劉博仁強調，秋葵的黏液是其最重要的保健成分，建議在烹調時不要炒太久，亦不應將黏液去掉。過去曾流行將切片秋葵泡水飲用，劉博仁指這樣雖然可以萃取部分水溶性成分，但效果其實有限，如希望充分攝取營養建議整條直接食用。另外他又推薦3種簡易秋葵食譜給大家參考：
3款簡易秋葵料理
1.涼拌秋葵
秋葵洗乾淨後烚30秒，切片加醬油與柴魚片調味。
2.麵豉秋葵湯
在麵豉湯內加入秋葵片及豆腐，口感滑順，保護腸胃。
3. 蒜香炒秋葵
先將蒜片爆香，加入秋葵快炒2分鐘，特別適合送飯。