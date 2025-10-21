糖尿病｜全港70萬人患糖尿 七旬翁靠中藥3個月逆轉糖尿 中醫師推薦1款藥膳：適合男女老幼

本港估計約有70萬名糖尿病患者，大約每10名港人就有1人患糖尿，隨著人口老化，糖尿病患人數預期將繼續上升。糖尿病可能引發多種併發症，包括心臟病、腦中風、慢性腎病變、糖尿病足、視網膜病變和神經病變，甚至可能危及生命。許多患者在確診後不願長期依賴西藥，但僅靠飲食控制又難以穩定血糖。研究顯示，許多中藥材具有降血糖的效果，但由於藥性不同，患者應根據體質辨證用藥，並在專業中醫師的指導下使用，以免適得其反。

