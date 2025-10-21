糖尿病｜全港70萬人患糖尿 七旬翁靠中藥3個月逆轉糖尿 中醫師推薦1款藥膳：適合男女老幼
中醫治療有效處理糖尿病
綜合台灣傳媒報道，臺北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師蔡佩怡指出，糖尿病是一種慢性代謝異常疾病，會導致胰臟分泌胰島素不足或組織細胞對胰島素產生抗性，從而降低對醣類的利用能力，導致血糖過高。臨床上主要表現為多飲、多食、多尿、體重下降，以及高血糖和尿中有葡萄糖等症狀。
七旬翁患糖尿 中藥治療3個月回復健康
蔡醫師最近治療了一名七旬男性患者，他患有第2型糖尿病，長期服用降血糖藥物，但血糖控制不穩，糖化血色素上升，空腹血糖高達200至300。西醫建議注射胰島素，但患者不願接受針劑治療，於是求助中醫。經過三個月的中藥治療後，患者的糖化血色素穩定下降，飯前血糖降至約100，無需再注射胰島素，目前在門診穩定治療中。
中醫治糖尿以清熱生津為主
蔡佩怡指出，糖尿病可分為第1型、第2型、其他類別及妊娠糖尿病等四大類，其中台灣約有90%至95%的患者屬於第2型糖尿病。這類糖尿病通常與家族遺傳、飲食習慣及肥胖（特別是腰圍過粗、腰臀比過高）有關。中醫將糖尿病歸類為「消渴」，典型症狀為「三多一少」（多飲、多食、多尿、體重減少）。中醫認為，糖尿病是由先天遺傳、飲食不節制、過度勞累及精神壓力等因素引起的臟腑「陰虛燥熱」，主要影響肺、脾、腎三臟，治療以清熱潤燥、養陰生津為主。
研究證實，許多中藥材具有降血糖的功效，如山藥、黃耆、麥門冬、茯苓、枸杞、何首烏、芡實和葛根等。然而，由於藥性不同，患者應根據體質辨證用藥，並在專業中醫師的指導下使用。
糖尿病患者日常保健建議
- 飲食均衡、定時定量：選擇高纖食物，少吃含精緻糖、脂肪高、熱量高的食物。水果應選擇低GI（升糖指數）的品種，如蘋果、芭樂、柳丁、櫻桃和葡萄等。
- 規律運動：對於第2型糖尿病，運動可提高胰島素敏感度和利用率，降低血糖及心血管疾病風險。
- 減重：過度肥胖者應透過飲食控制和規律運動減重，這有助於糖尿病的控制。
- 避免過度勞累，不熬夜，避免過量飲酒。
- 穴位保健：常見穴位如合谷、足三里、三陰交、太谿，每個穴位按摩5分鐘，若無不適可多次按摩，早晚各一次。
中醫推薦1款藥膳 男女老少皆宜
蔡佩怡推薦糖尿病患者食用「四神排骨湯」來調理。四神湯由山藥、茯苓、芡實和蓮子組成，藥性溫和，具有平補脾胃的功能，並已證實有降血糖的效果，適合各種體質食用。
● 山藥：健脾養胃、補肺益腎，滋養肌膚，健腦增記憶，為藥食兩用佳品。
● 茯苓：健脾利水滲濕，具有消水腫的功效。
● 芡實：補益脾腎，具有收斂功效，可治療腎虛不固的遺尿、頻尿等。
● 蓮子：補益脾腎，清心火，改善心悸失眠、心煩多夢。