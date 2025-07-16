糖尿病｜血糖超標3倍嚴重糖尿 40歲男靠2種食物+3件事 不靠食藥打針4個月逆轉糖尿

一旦確診有糖尿病問題，有患者可能需要頻繁打胰島素；打胰島素雖然有助控制血糖，但其實透過改善飲食及適當運動，一樣有機會在不打針、不食藥之下控制血糖，甚至徹底解決糖尿問題。有醫生就分享病例，指一名40歲男子透過控制飲食及運動，在4個月內解決嚴重糖尿病，效果甚為顯著。

