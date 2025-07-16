糖尿病｜血糖超標3倍嚴重糖尿 40歲男靠2種食物+3件事 不靠食藥打針4個月逆轉糖尿
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一旦確診有糖尿病問題，有患者可能需要頻繁打胰島素；打胰島素雖然有助控制血糖，但其實透過改善飲食及適當運動，一樣有機會在不打針、不食藥之下控制血糖，甚至徹底解決糖尿問題。有醫生就分享病例，指一名40歲男子透過控制飲食及運動，在4個月內解決嚴重糖尿病，效果甚為顯著。
血糖值超標3倍 糖尿病男不欲打針決心改善飲食
台灣家醫科醫生吳佳鴻於當地節目《下班經濟學》分享病例，指一位40歲男子過去3、4年血糖水平極高，高峰期曾見300mg/dL（正常值為100mg/dL以下），糖化血色素一度達到12%至13%之間（正常值約為5.6%以下），亦有出現嚴重糖尿病患者的病徵如易口渴、尿多、體重減輕及容易疲勞等。
事主為控制病情而食藥多時，醫院曾建議他改用胰島素注射治療，惟事主卻不願每天打針食藥，故決定聽從醫生吩咐，透過調整飲食及做運動決心扭轉嚴重糖尿病。
食2類食物+做3件事逆轉嚴重糖尿
在醫師的建議下，事主患者所進行生活方式改變主要為以下3點：
- 飲食調整：減少糖分和精緻澱粉，改為高纖蔬菜和優質蛋白質
- 規律運動：每週跑步2至3次，每次約6至7公里
- 做負重訓練：加強核心和肌肉鍛鍊
患者指自己「一顆藥都沒吃」，但就嚴格遵守醫生指示，不足4個月糖化血色素就由11.7%下降至5.7%，幾乎回復至正常人水平。一年後事主覆診發現血糖依然穩定，糖化血色素約為5.6，顯示持之以恆的生活方式轉變有助長時間穩定血糖。
改善長期病 藥物僅輔助性質
吳佳鴻醫生強調，糖尿病一類的慢性病根源在於生活方式，反之藥物只是輔助。他指出以下幾個生活改變最為關鍵：
- 減糖和高纖蔬食：穩定血糖波動
- 足夠的蛋白質攝取：保護肌肉減少脂肪，增進胰島素敏感度
- 有氧運動和重訓雙管齊下：幫助細胞有效利用血糖，降低胰島素阻抗
吳佳鴻續指，上述改變不僅適用於糖尿病患者，對於有意減少藥物依賴、改善高血壓、血脂異常及代謝症候群的人士同樣適用。