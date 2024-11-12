糖尿病｜不靠食藥3招逆轉糖尿病 醫生教飯後必做1件事 30分鐘降血糖

據統計，香港每十人中就有一人患有糖尿病。一旦罹患糖尿病是否意味著必須終身服藥、無法逆轉？台灣有醫生指出只需進行一些生活方式的調整，就有機會在不依賴藥物的情況下逆轉糖尿病。其中一個方法是在飯後進行一項簡單的活動，只需30分鐘就能有效降低血糖。

