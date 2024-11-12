糖尿病｜不靠食藥3招逆轉糖尿病 醫生教飯後必做1件事 30分鐘降血糖
逆轉糖尿病 飯後必做1件事降血糖
家醫科醫生黃致遠在初日診所的YouTube頻道表示，糖尿病並非不可治癒。他建議患者通過以下三個方法來改變飲食和生活習慣，這些方法包括調整飲食順序等，能夠改善病情，甚至達到逆轉糖尿病的效果。
逆轉糖尿病3招
1. 減少糖類攝取
糖尿病患者通常對糖類不耐，因此只要減少糖類的攝取，血糖就能夠穩定控制。日常生活中應限制白飯、多士、甜品和水果等食物的攝取量。
2. 採用糖尿病版「211餐盤」
一般的「211餐盤」是將餐盒分為四等份，其中兩份是蔬菜，一份是全穀類，另一份是優質蛋白質。而糖尿病版本則更強調減少澱粉的攝取，重點放在蔬菜和蛋白質上，以穩定血糖。同時，進食順序也很重要，應該是「水、肉、菜、飯、果」，先吃蛋白質和蔬菜，最後才吃澱粉。
3. 增加運動量
適度增加餐後的運動量，不一定要進行高強度運動。可以從每次30分鐘的超慢跑、深蹲或弓箭步蹲開始。培養固定的運動習慣，能有效控制血糖。
逆轉糖尿病需符3大條件
糖尿病往往被視為終身疾病，嚴重者甚至有需要洗腎。臨床上糖尿病可以被逆轉，但其中其實存在條件。廣州中醫藥大學第三附屬醫院內分泌科副主任劉峰，以及主治醫師唐晶曾指出，大多數2型糖尿病中早期患者，特別是肥胖的糖尿病患者，透過綜合系統的療法是很有可能減藥、停藥的，也就是說，可以做到較長時間內不需要用降血糖藥，而能有效控制血糖。因為個體差異，逆轉治療的時間也是不相同的，短則幾週，長則幾個月不等。
據2位醫生指出，逆轉糖尿病的定義為至少持續1年未進行藥物（降血糖藥物、免疫抑制劑）或手術治療的情況下，血糖維持在低於糖尿病診斷切點以下；2型糖尿病具備一定條件就有可能實現逆轉。劉峰強調，糖尿病可以逆轉，是特別指2型糖尿病患者，1型糖尿病患者則需終身使用胰島素，總括而言以下3種糖尿病患者的病情較有機會逆轉：
- 患2型糖尿病
- 病程短
- 年輕患者
1成港人患糖尿 5類人士高危
70萬港人患糖尿病 注意8大症狀 根據本港醫管局資料，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，在65歲以上的人士當中，更有超過20%患上糖尿病。根據世衞準則，如空腹血糖≥7mmol/L，或餐後兩小時血糖11.1 mmol/L的人士，即可判斷為患上「糖尿病」。
部分糖尿病者在患病初期或會出現以下徵狀：
- 經常口渴
- 小便頻密
- 感到飢餓
- 體重下降
- 容易疲倦
- 視力模糊
- 傷口不易癒合
- 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況
5類人士易患糖尿病
醫管局指出，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素卻會增加患上糖尿病的風險：
- 有患糖尿病的直系親屬
- 患有高血壓、高血脂人士
- 曾有妊娠糖尿病史或曾誕下過重嬰兒 (體重4公斤或以上) 的女士
- 體重肥胖人士(其體重指標BMI超過23)
- 中年(45歲或以上)人士等。