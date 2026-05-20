飲食營養｜常食紅肉易致大腸癌 配1款解毒菜有效防癌 解毒抗炎食4星期見效
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日常飲食中進食過多加工食品、紅肉及甜食，加上纖維攝取不足，往往會增加患癌風險。現代人普遍「肉多菜少」，台灣營養師老辜近日分享，各類蔬菜雖然都有保護作用，但如果在進食紅肉時配搭芥蘭一同食用，可有效減輕腸道的氧化壓力及發炎負擔。
拆解紅肉致癌危機 芥蘭具雙重保護機制
台灣營養師老辜解釋，紅肉中的血基質（Heme）在腸道中可能誘發氧化壓力與細胞毒性，加重腸道負擔。部分研究指出，深綠色蔬菜中的天然葉綠素，可能與血基質結合，從而降低對腸道的傷害。
他進一步說明，十字花科與多色蔬菜則偏向提供抗氧化支援，並參與身體的解毒系統調控。而芥蘭剛好同時具備「深綠色葉菜」與「十字花科」的雙重身分，因此極度推薦在進食紅肉時配搭食用，從不同機制同步降低腸道的發炎風險。他續指一項針對高BMI、且紅肉攝取較高成人的研究發現，在飲食中額外加入深綠色葉菜，持續4星期內就會帶來可觀察到的生理改變；當中關鍵發現在於體內氧化性DNA損傷指標「8-OHdQ」顯著下降，而此指標與癌症發生過程中的突變累積有關，同時發炎因子TNFα也呈現下降趨勢。
芥蘭營養密度極高 盤點6大關鍵營養素
台灣醫生劉博仁指出，芥蘭是一種營養密度極高的蔬菜，不但含有豐富的維他命K2、維他命A、維他命C、鈣質及鐵質等多種營養素，更具備強大的排毒功效。以下為大眾拆解芥蘭的6大營養價值：
- 硫配醣體（Glucosinolates） 這類物質在體內會轉化為異硫氰酸鹽。醫學期刊《食品化學》（Food Chemistry）研究指出，異硫氰酸鹽能誘導解毒酶活性，幫助代謝體內有害物質，大幅提升身體抗氧化能力。
- 葉酸 每100克芥蘭含有高達99微克的葉酸，有助細胞修復與造血。
- 鈣質 能夠增加骨骼強度，維持骨骼健康。
- 鐵質 屬於血液組成的主要成分，幫助血液形成，改善貧血問題。
- 鉀質 有助維持神經傳導效果，幫助保持精神專注。
- 維他命A 具備強大的抗氧化作用，並提供視力保健的功效。
醫生教7大防癌飲食守則
重症科醫生黃軒提醒，除了多吃蔬菜，維持「健康飲食」是降低患癌風險的重要關鍵。他建議大眾在日常生活中落實以下7項飲食原則：
- 選擇天然食品：多攝取未經加工的蔬果及全穀類。
- 攝取健康油脂：適量增加健康脂肪的補充。
- 改善腸道健康：多飲水，並增加益生菌和發酵食品的攝取。
- 維持規律進食：注重飲食時間與規律性，並維持健康體重。
- 減少高危食物：盡量少吃加工肉類與紅肉。
- 限制糖分攝取：降低含糖飲料與高熱量、高鹽食品的攝取比例。
- 避免過量飲酒：從根本上顯著改善身體健康並降低患癌風險。