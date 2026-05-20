飲食營養｜常食紅肉易致大腸癌 配1款解毒菜有效防癌 解毒抗炎食4星期見效

日常飲食中進食過多加工食品、紅肉及甜食，加上纖維攝取不足，往往會增加患癌風險。現代人普遍「肉多菜少」，台灣營養師老辜近日分享，各類蔬菜雖然都有保護作用，但如果在進食紅肉時配搭芥蘭一同食用，可有效減輕腸道的氧化壓力及發炎負擔。

