飲食營養｜紅蘿蔔護血管防5種癌 1種煮法營養增6.5倍 醫生推薦3大食譜排毒通便
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紅蘿蔔雖是尋常食物，但其營養價值可能超乎大家想像。有醫生就指出紅蘿蔔含豐富營養素以及植化素及抗氧化物質，令它不單止有助眼睛健康、調節免疫系統及改善心血管健康，甚至可同時夠降低乳癌、肺癌、胃癌、食道癌、前列腺癌及失智症等多種疾病風險，配合正確煮法更可以令益處更上層樓。
含植化素／抗氧化素 保護心血管穩血糖
營養功能醫學專家劉博仁醫生於其社交平台分享，指有患者好奇他為何經常推薦紅蘿蔔。劉醫生指該患者經常將紅蘿蔔切條當成點心食用，不過他就建議烹調紅蘿蔔應配合適量油脂，可提高其營養吸收率。
紅蘿蔔主要營養成分
劉博仁指紅蘿蔔蘊含多種營養，主要包括：
1.β-胡蘿蔔素
紅蘿蔔的橘紅色素，能在人體內轉化為維他命A，對視力、免疫系統及皮膚黏膜修復有幫助。
2.膳食纖維
促進腸道蠕動，有助於穩定血糖和促進排便。
3.鉀離子
有助於調節血壓及維持心血管健康。
4. 維他命C、K1及B群
參與抗氧化、代謝及凝血過程。
5.多種植化素
如葉黃素、α-胡蘿蔔素等，對眼睛、心血管健康及抗發炎有益。
研究：多食紅蘿蔔減5種癌症風險
劉博仁引述2023年一項發表於《Journal of the Science of Food and Agriculture》期刊的大型綜合性回顧研究，當中包含多項分析，結果發現發現經常攝取紅蘿蔔及β-胡蘿蔔素有助於降低以下疾病風險：
- 乳癌、肺癌、胃癌、食道癌、前列腺癌
- 骨折、白內障、阿茲海默症
- 全因死亡率也有下降趨勢
研究顯示，血中β-胡蘿蔔素濃度越高，罹患上述疾病的風險亦越低。
配合油脂烹調 營養吸收率增6.5倍
劉博仁指出，紅蘿蔔與油脂一起烹調，能將β-胡蘿蔔素的吸收率提高至6.5倍以上。他又分享3道簡單的紅蘿蔔食譜供大家參考，並建議每星期可嘗試2至3種不同烹調方法以保留新鮮感：
1.烚紅蘿蔔配檸檬油醋汁
口感清爽，搭配橄欖油與檸檬汁，幫助抗氧化吸收。
2.紅蘿蔔炒西芹木耳
高纖低脂，特別適合高血壓、排便不順及代謝症候群族群。
3.紅蘿蔔洋蔥蔬菜湯
溫潤養胃，同時具排毒功效，適合便祕或轉季時保健飲用。