飲食營養｜紅蘿蔔護血管防5種癌 1種煮法營養增6.5倍 醫生推薦3大食譜排毒通便

紅蘿蔔雖是尋常食物，但其營養價值可能超乎大家想像。有醫生就指出紅蘿蔔含豐富營養素以及植化素及抗氧化物質，令它不單止有助眼睛健康、調節免疫系統及改善心血管健康，甚至可同時夠降低乳癌、肺癌、胃癌、食道癌、前列腺癌及失智症等多種疾病風險，配合正確煮法更可以令益處更上層樓。

