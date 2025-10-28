飲食健康｜ 抗老化穩血糖媲美薑黃 拆解紅豆湯3大益處 專家推薦食譜單用飯煲就得
紅豆湯一直以來被視為一種健康甜品，但不少人因擔心血糖上升或體重增加而卻步。針對這些疑慮，台灣減重專家蕭捷健指出，紅豆屬於優質澱粉，其升糖指數僅為地瓜的一半，能有效補氣養血、穩定血糖並延長飽足感。紅豆皮中含有的花青素是一種強效抗氧化劑，具備抗發炎、抗老化及清除自由基的功效，效果媲美薑黃。
紅豆的低升糖指數
蕭捷健在其社交媒體上分享，紅豆作為一種慢速釋放的優質澱粉，其升糖指數僅為35，約為地瓜的一半，麵包的三分之一。這使得紅豆能更好地穩定血糖並延長飽足感。然而，紅豆最強大的特點在於其常被忽視的紅豆皮。
抗發炎與清除自由基的功效
蕭捷健表示，紅豆深紅色的外皮富含花青素，這種強效抗氧化劑的功效不遜於薑黃。研究證實，花青素能抗發炎並對抗自由基。飲用紅豆湯不僅僅是享用一碗甜品，更是幫助身體清除老化及疲累的生鏽物質，建議每日飲用。
植物性鐵的優勢
紅豆所含的鐵為植物性鐵，這種鐵不易促進老化。相反，過多攝取動物性鐵可能引發氧化反應（Fenton反應），導致自由基生成，加速細胞老化及動脈硬化。植物性鐵則不易被過度吸收，能更有效地維持體內平衡，減少「鐵過量氧化壓力」。
簡單煮出鬆軟紅豆湯
蕭捷健指出，許多人對煮紅豆感到困擾，擔心需要浸泡或長時間看火。其實，現代電子鍋功能強大，無需浸泡紅豆。只需將紅豆洗淨，水量蓋過紅豆（若想喝湯可多加水），選擇「糙米模式」即可煮出鬆軟香氣十足的紅豆湯。
蕭捷健建議，將煮好的紅豆湯加入少量羅漢果糖或甜菊糖，放涼後冷藏。飯後或下午嘴饞時，喝上一碗紅豆湯，能完美取代高熱量的餅乾和蛋糕，並有助於保持年輕。
