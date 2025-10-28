飲食健康｜ 抗老化穩血糖媲美薑黃 拆解紅豆湯3大益處 專家推薦食譜單用飯煲就得

紅豆湯一直以來被視為一種健康甜品，但不少人因擔心血糖上升或體重增加而卻步。針對這些疑慮，台灣減重專家蕭捷健指出，紅豆屬於優質澱粉，其升糖指數僅為地瓜的一半，能有效補氣養血、穩定血糖並延長飽足感。紅豆皮中含有的花青素是一種強效抗氧化劑，具備抗發炎、抗老化及清除自由基的功效，效果媲美薑黃。

