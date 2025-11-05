肝癌｜男子患肝炎險變肝癌 靠2大護肝食物成功逆轉 1款飲品一日4杯風險大減75%
喝咖啡不僅能提神，還有助於保護肝臟。台灣腎臟科醫生江守山分享一個病例，指一名乙型肝炎帶原者每年進行檢查，發現肝硬化指數逐年上升，擔心會惡化成肝癌，於是向醫生求助。江守山建議他每天飲用4杯咖啡，並攝取富含褪黑激素的食物。經過約6年的追蹤，該患者的肝硬化指數不再上升，甚至出現逆轉。
江守山於當地健康節目指出，該名乙型肝炎帶原者每年進行肝硬化掃描，結果顯示指數逐年增加，擔心會演變成肝癌。在醫師的建議下，他開始每天飲用4杯咖啡，並補充富含褪黑激素的食物。褪黑激素能抑制器官纖維化的過程，而肝硬化正是肝臟纖維化的表現。患者遵循醫囑後，經過約6年的追蹤，肝硬化指數未再上升。
褪黑激素具抗衰老效果
江守山表示，富含褪黑激素的食物包括奇異果（黃色和綠色含量相近）、車厘子及酸車厘子，都是不錯的選擇。2022年，日本發表了一項研究，追蹤約1萬多人，探討壽命是否受褪黑激素影響，結果顯示攝取越多褪黑激素的人，壽命越長。其他研究也指出，褪黑激素具有抗衰老的效果。
一日4杯咖啡有助護肝
咖啡也是保護肝臟的重要因素。江守山引用日本一項研究，追蹤10萬名東京上班族，發現飲用咖啡有助於降低肝硬化和肝癌的風險。每天飲用1杯咖啡可降低25%的風險，而4杯則可降低75%。動物和人體實驗也證實，咖啡確實能抑制肝臟病變。
台灣大學附設醫院也進行了相關研究，結果與日本研究一致，推測這可能與咖啡中的綠原酸和葫蘆巴鹼有關，這些成分有助於防禦病毒、肝炎及毒物性（如酒精）對肝臟的損害。此外，選擇輕度或中度烘焙的咖啡，並以美式沖泡，保護肝臟的效果最佳。