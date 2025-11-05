肝癌｜男子患肝炎險變肝癌 靠2大護肝食物成功逆轉 1款飲品一日4杯風險大減75%

喝咖啡不僅能提神，還有助於保護肝臟。台灣腎臟科醫生江守山分享一個病例，指一名乙型肝炎帶原者每年進行檢查，發現肝硬化指數逐年上升，擔心會惡化成肝癌，於是向醫生求助。江守山建議他每天飲用4杯咖啡，並攝取富含褪黑激素的食物。經過約6年的追蹤，該患者的肝硬化指數不再上升，甚至出現逆轉。

