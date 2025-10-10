脂肪肝｜1款「健康飲品」比汽水更傷肝 每日1罐脂肪肝風險增60% 研究人員：顛覆傳統觀念

汽水對健康無益，即使「低糖」甚至「無糖」情況都未必有改變。一項最新研究指出，標榜「低糖」或「無糖」的氣泡飲品一樣可能對肝臟健康造成潛在損害；長期飲用這類飲品的人，罹患「代謝功能異常相關脂肪性肝病」（MASLD）的風險顯著增加。

