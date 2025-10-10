脂肪肝｜1款「健康飲品」比汽水更傷肝 每日1罐脂肪肝風險增60% 研究人員：顛覆傳統觀念
汽水對健康無益，即使「低糖」甚至「無糖」情況都未必有改變。一項最新研究指出，標榜「低糖」或「無糖」的氣泡飲品一樣可能對肝臟健康造成潛在損害；長期飲用這類飲品的人，罹患「代謝功能異常相關脂肪性肝病」（MASLD）的風險顯著增加。
研究背景及發現
綜合外媒報道，該項研究發表於10月6日的「歐洲胃腸病學會周」（UEG Week 2025）。研究團隊發現，無論是含糖飲料還是以人工代糖製成的「無糖」飲品，均與MASLD風險上升有關。美國肝臟醫學會將代謝性脂肪肝定義為MASLD，這是全球最常見的慢性肝病之一。當肝臟內脂肪過度堆積時，可能引發慢性發炎，進而導致肝功能退化。患者可能出現右上腹疼痛、食慾不振及體重異常減輕等症狀。
每日1罐含糖飲品 脂肪肝風險增6成
這項研究由中國蘇州大學附屬第一醫院腸胃科研究生Lihe Liu領導。研究團隊透過重複性的「24小時飲食問卷」追蹤受試者的飲料攝取習慣，分析汽水與MASLD、肝脂肪堆積及肝病相關死亡的關聯性。結果顯示每日飲用一罐無糖汽水，非酒精性脂肪肝風險增加60%；每日攝取超過250克含糖汽水，則會使風險提升50%。
在長達10.3年的追蹤中，共有1178名受試者被診斷為MASLD，另有108人死於肝臟相關疾病。研究指出，即使是低糖或無糖飲品，也與肝病死亡率提高有關，兩種汽水皆與肝臟脂肪含量升高呈正相關。
人工甜味劑的潛在影響
Lihe Liu表示，「低糖」或「無糖」飲料長期被視為健康替代品，但研究結果顯示，即便每天只飲一罐，已經足夠增加MASLD風險。他解釋，人工甜味劑可能改變腸道菌相、干擾飽足感、刺激胰島素分泌，甚至加重對甜食的渴望。這些變化都可能進一步影響代謝健康，促使脂肪在肝臟堆積。
多飲水防止肝臟脂肪累積
Lihe Liu強調，這項研究結果顛覆了「低糖飲料較健康」的普遍觀念。他提醒大眾應重新思考這些飲品在日常飲食中的角色。研究團隊建議，經常飲用汽水的人應限制含糖與人工代糖飲品的攝取。關於飲品選擇，Lihe Liu認為「清水」仍是不二之選，它既不會增加代謝負擔，甚至可以防止肝臟脂肪累積。