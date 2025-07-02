脂肪肝｜身形瘦削照患脂肪肝 醫生揭5類瘦人高危 5招逆轉多食1種水果超護肝
「瘦底」脂肪肝個案多 成因非關體重與酒精
遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁撰文指，不少求診者常感困惑，明明不常飲酒，亦非肥胖人士，為何仍會確診脂肪肝？張醫生強調，這正是普羅大眾對脂肪肝的最大誤解。他解釋，真正導致肝臟出現問題的關鍵，並非體重或酒精，而是整個身體代謝系統出現紊亂，醫學上稱之為「代謝功能異常相關脂肪肝病」（MASLD）。
張醫生形容，肝臟猶如一位任勞任怨的倉庫管理員，日常生活中攝取過量糖分、脂肪，加上壓力過大、經常熬夜及久坐不動等不良習慣，均會增加肝臟負擔。當肝臟「不勝負荷」時，便會將多餘脂肪儲存起來，久而久之便形成脂肪肝。他特別指出，「代謝異常型正常體重族群」（MUNW）更屬高危群體，這類人士外觀纖瘦，但其代謝系統早已響起警號。
「瘦底」脂肪肝5大常見特徵
張醫生羅列了外表不胖卻患有脂肪肝的5大常見特徵，提醒市民切勿單憑體重判斷肝臟健康狀況：
- 肌肉量偏低
- 內臟脂肪過高
- 長期久坐
- 三餐不定時
- 睡眠不足
脂肪肝初期徵兆易忽視 嚴重可致肝硬化肝癌
張醫生稱，脂肪肝最令人擔憂之處，在於其早期通常毫無症狀，部分患者或只感到輕微疲倦、右上腹隱隱作痛，或在體檢報告中發現肝功能指數（GOT、GPT）輕微上升，但這些徵兆往往被忽視。
他強調，此時正是調整生活方式的最佳時機。因為若不及時干預，脂肪肝會隨著時間推移，陸續引發胰島素阻抗、血脂異常、高血壓等慢性發炎訊號，並逐步惡化為脂肪性肝炎（MASH）、肝纖維化，最終可能演變成肝硬化甚至肝癌。
當肝臟內脂肪堆積過多時，身體免疫系統會誤將其視為「入侵者」，釋放大量促發炎細胞激素，試圖「清除異常脂肪」，結果反而傷害肝細胞，令肝臟陷入慢性發炎與免疫失調的雙重困境。
張醫生常提醒病人：「不是肝不痛就沒事，而是痛了就常常太晚了」他呼籲，若出現倦怠感、食慾不振或代謝指標異常等情況，均是肝臟發出的「求救訊號」，只要及早調整飲食與生活習慣，脂肪肝是可逆轉的，並非只能依賴藥物治療。
仙人掌果有助預防脂肪肝
對於如何預防脂肪肝，張醫生分享了一項2025年最新研究，西班牙及墨西哥學者發現，Colorada品種的仙人掌果（Opuntia ficus-indica）果肉萃取物，能有效減少由棕櫚酸引起的肝細胞內脂肪堆積。這種獨特的仙人掌果能抑制脂肪酸轉運蛋白（FATP2與FABP1），從脂肪進入肝臟的源頭截斷「補給線」，有效預防脂肪肝。這不僅是抗氧化作用，更是直接針對脂肪代謝機制，被譽為「智慧型營養素」的新發展方向。
逆轉脂肪肝5招 每日做10分鐘護肝
張醫生指出，脂肪肝的形成與不良飲食習慣息息相關，例如攝取過多油炸食物、精緻澱粉、超加工食品及含糖飲品，同時蔬菜、橄欖油、原型全穀、豆類、莓果及益生菌等天然營養素攝取不足。他強調，毋須進行劇烈改變，只需有意識地作出選擇：
- 多選原型食物： 盡量選擇未經加工的天然食材
- 調整進食順序： 先吃蔬菜後吃飯，有助穩定血糖
- 每日多走動： 即使每日只多走10分鐘，亦有助促進新陳代謝
- 減少含糖飲品： 以清水或無糖茶代替含糖飲品
- 適量飲用仙人掌果汁： 富含天然植化素，可為身體補充多酚
脂肪肝6種常見症狀
衞生署資料顯示，本港約有逾100萬人患有脂肪肝，其成因與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂及高血壓有密切關係。脂肪肝主要分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」。其中，「非酒精性脂肪肝」是指肝細胞積聚過多脂肪（超過肝臟容積的5%），且與過量飲酒或其他繼發性因素無關的肝臟疾病。
- 1. 食慾不振
- 2. 噁心
- 3. 嘔吐
- 4. 右上腹不適
- 5. 疲勞
- 6. 若病情嚴重，可能導致肝臟脹大