脂肪肝｜身形瘦削照患脂肪肝 醫生揭5類瘦人高危 5招逆轉多食1種水果超護肝

不少人以為身形標準或纖瘦，便不會有脂肪肝問題，甚至誤以為只有嗜酒或肥胖人士才需關注肝臟健康。然而，有醫生指出，單憑體重來判斷肝臟狀況實屬一大誤解。事實上，本港逾百萬脂肪肝患者中，不乏外表看似健康、體重正常的個案，而這些「隱形」患者往往具備5大特徵！

