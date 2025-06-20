脂肪肝｜40歲女患脂肪肝/糖尿病 食1種朱古力勁減6.6磅 逆轉脂肪肝醫生提正確食法
據《東洋經濟》報道，肝臟專家栗原毅醫生分享病例，指一名40多歲的女士在新冠疫情期間因長時間留在家中，養成了吃米餅、糕餅等零食習慣，體重一年內增加6公斤。疫情結束後事主依然保持飲食習慣，最終在身體檢查中發現罹患脂肪肝及糖尿病。
脂肪肝女日食5塊朱古力 1個月減6.6磅更穩血糖
栗原毅醫生建議她改食可可含量高的朱古力。她其後每日早、午、晚餐前各吃一塊5克朱古力，並於上午10點和下午3點再各吃一塊作為零食。短短一個月內她的體重減去3公斤，脂肪肝指標ALT從63降至接近正常的34，糖尿病指標糖化血紅素（HbA1c）也從7.4%降至6.5%。女事主稱可可含量高的朱古力不僅幫助她減肥和改善健康，還有抑制食慾的效果，成功減重後已不再食米餅和糕餅。
栗原毅指出，約90%前來求醫脂肪肝患者都有食用可可含量高朱古力習慣，而且幾乎所有人都成功改善肝功能，除肝臟脂肪外就連內臟脂肪及皮下脂肪亦一併減少，身形亦往往更為窈窕。
醫生強調1種朱古力先有效
有關朱古力為何有助改善脂肪肝，栗原毅強調並非所有朱古力都能達到保健作用，所謂的「高可可含量朱古力」是指可可含量達到70%以上的黑朱古力；這類朱古力有緩解脂肪肝、減肥等多種功效，主要原因在於其含有大量的活性成分「可可多酚」。
可可多酚是植物中的色素和苦味化合物，具有強大的抗氧化作用。栗原毅解釋，可可多酚的抗氧化性能非常高，有助於清除人體內的活性氧，防止細胞氧化導致身體生病和老化。
黑朱古力4大健康益處
1.改善脂肪肝
當肝臟脂肪與活性氧結合時，脂肪會轉化為有害的脂質過氧化物，損害肝功能。攝取具有強大抗氧化作用的可可多酚，能減少活性氧，以預防並改善脂肪肝。此外，可可多酚還有助於改善胰島素阻抗，防止脂肪肝惡化。
2.穩定血糖
可可富含膳食纖維，有助減緩糖的吸收，抑制餐後血糖升高，令胰島素分泌穩定，避免葡萄糖轉化為中性脂肪，並阻止肝臟中多餘脂肪的堆積。餐前食用高可可含量的朱古力效果更佳。
3.改善便秘
富含膳食纖維的可可有助緩解便秘，避免腸道環境惡化產生的毒素進入血液，對肝臟造成負擔。
4.其他好處
黑朱古力還有助減壓、預防牙周病、減少飢餓感、調節膽固醇水平、預防癌症和動脈硬化等。
高可可含量朱古力正確食法
- 朱古力濃度：市面上的高濃度朱古力從70%到90%以上都有。栗原毅醫生最推薦約70%的，度數再高的效果差異不大，但有些人覺得太苦，選擇適合自己口味的種類即可。
- 每天食用份量：高可可含量朱古力通常以「1片5g」的形式包裝，建議早午晚每餐前吃1片，並在餐與餐之間吃1塊。每天5次合共25 g。
栗原毅解釋，高可可含量朱古力的功效只能持續約2至3小時，故一次過食25g並無助護肝，建議至少應分開3至5次食用。