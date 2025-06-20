脂肪肝｜40歲女患脂肪肝/糖尿病 食1種朱古力勁減6.6磅 逆轉脂肪肝醫生提正確食法

朱古力多被視為甜品，但其實只要選擇正確種類朱古力，適量食用仍然可起護肝作用。日本一名40歲女子有脂肪肝及糖尿問題，經醫生建議每天食用特定種類朱古力，竟成功在一個月內成功逆轉脂肪肝，體重下降之餘血糖亦更穩定。

