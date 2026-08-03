脂肪肝｜患脂肪肝+糖尿前期 中年男靠食番薯葉逆轉病情 肝炎指數減67%醫生教最煮法
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脂肪肝初期未必有明顯症狀，不少患者直至驗血或接受身體檢查，才發現肝臟已積聚過多脂肪。台灣一名50多歲男子長期依賴外賣飯盒，平日甚少吃蔬菜，結果不但患上中度脂肪肝及慢性肝炎，血糖亦已進入糖尿病前期。台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘建議他減少外食，盡量親自下廚，並增加番薯葉的攝取量。約3個月後，男子的脂肪肝情況明顯改善，肝臟發炎指數由150 U/L降至約50至60 U/L，按降至50 U/L計算，跌幅約67%，血糖水平亦同步回落。
長期食外賣兼少吃菜
錢政弘表示，該名男子年約50多歲，體重超過80公斤，平日不喜歡吃蔬菜，每日飲食主要依靠外賣飯盒。檢查發現，他患有中度脂肪肝及慢性肝炎，空腹血糖長期處於110至120 mg/dL，糖化血色素則介乎6.3%至6.4%，已接近糖尿病的診斷水平，屬於糖尿病前期。錢政弘因此勸他減少依賴外賣，嘗試自己準備食物，同時多吃番薯葉。患者持續調整飲食約3個月後，腹部檢查顯示脂肪肝有所改善，肝臟發炎及血糖指標亦下降。
番薯葉為何有助控制食量？
番薯葉含有膳食纖維及多酚等植物營養素。錢政弘解釋，食物進入腸道後，可促進腸泌素GLP-1分泌，向大腦傳送飽足訊號，有助減少食量及穩定血糖。部分減重及糖尿病藥物亦透過模擬或增強GLP-1相關機制發揮作用。不過，進食番薯葉的效果不能與處方藥物直接相比，患者不應自行停藥或以食物取代治療。
香港中文大學過往研究估計，約27%香港成年人患有非酒精性脂肪肝。脂肪肝亦與肥胖、血糖異常、高血脂及高血壓等代謝問題關係密切。
不宜長時間水煮 醫生推介少水快蒸
番薯葉不宜生吃，應先徹底煮熟。錢政弘提醒若放入大量滾水長時間烚煮，部分水溶性多酚可能流入菜水，降低實際攝取量。研究人員曾將番薯葉切片，以沸水蒸煮約3分鐘。結果顯示，蒸熟後葉片測得的總酚含量較未烹調時高4.5倍，抗氧化活性則提高2.5倍。加熱可破壞植物細胞壁，令部分結合型多酚釋放出來；蒸煮亦可避免營養大量流失至水中。錢政弘建議採用「少水快蒸」方法：
- 在鑊或煲內加入少量清水並煮滾
- 放入洗淨的番薯葉
- 蓋上煲蓋，利用蒸氣煮約2至3分鐘
- 煮熟後可加入少量食油拌勻
快炒番薯葉亦比長時間水煮更能減少多酚流失，但應控制食油及調味料分量，以免攝取過多脂肪及鈉。