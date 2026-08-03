脂肪肝｜患脂肪肝+糖尿前期 中年男靠食番薯葉逆轉病情 肝炎指數減67%醫生教最煮法

脂肪肝初期未必有明顯症狀，不少患者直至驗血或接受身體檢查，才發現肝臟已積聚過多脂肪。台灣一名50多歲男子長期依賴外賣飯盒，平日甚少吃蔬菜，結果不但患上中度脂肪肝及慢性肝炎，血糖亦已進入糖尿病前期。台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘建議他減少外食，盡量親自下廚，並增加番薯葉的攝取量。約3個月後，男子的脂肪肝情況明顯改善，肝臟發炎指數由150 U/L降至約50至60 U/L，按降至50 U/L計算，跌幅約67%，血糖水平亦同步回落。

