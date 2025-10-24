脂肪肝｜70歲男調整三餐食量 解決高血壓+中度脂肪肝 毋須食藥同時減肥22磅

除更改飲食外，單純地調整每餐食用份量有時亦有助解決脂肪肝問題。綜合台灣傳媒報道，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫生錢政弘早前為一名70歲男子進行腹部超音波檢查，驚訝地發現對方的中度脂肪肝已經消失。男病人透露由於自己體重過重，並同時有高血壓、脂肪肝及膝關節疼痛故決定減肥。經過一年時間，他將早餐當作晚餐來吃，體重從74公斤減至64公斤，脂肪肝也因此痊癒。

