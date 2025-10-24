脂肪肝｜70歲男調整三餐食量 解決高血壓+中度脂肪肝 毋須食藥同時減肥22磅
除更改飲食外，單純地調整每餐食用份量有時亦有助解決脂肪肝問題。綜合台灣傳媒報道，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫生錢政弘早前為一名70歲男子進行腹部超音波檢查，驚訝地發現對方的中度脂肪肝已經消失。男病人透露由於自己體重過重，並同時有高血壓、脂肪肝及膝關節疼痛故決定減肥。經過一年時間，他將早餐當作晚餐來吃，體重從74公斤減至64公斤，脂肪肝也因此痊癒。
調整飲食份量解決高血壓脂肪肝
錢政弘進一步詢問這位男士的飲食改變，對方坦言過去食量很大，尤其是晚餐吃得特別多；現在他改為晚上幾乎不吃東西。當醫師問及「晚上不吃東西是否會感到飢餓」時，事主解釋稱他調整了三餐食量比例，現在早餐和午餐吃得特別多，晚上則只喝水。雖然最初的2至3個月不太適應，但後來亦逐漸習慣。
正確飲食習慣源於「退休」
有關早餐內容，事主指自己「將早餐當晚餐食」，煮白飯並搭配幾道菜，而午餐亦同樣豐盛。錢政弘指原來這位退休男士早上毋須急於出門，早餐及午餐就食得特別多，再加上多做運動消耗熱量，到晚上反而早早入睡，每天的進食量比以前少，自然體重就慢慢減輕。
晚餐食得多 肥胖比例高1.6倍
錢政弘指出，多數人打工仔習慣早餐匆忙地食個麵包或三明治，甚至不吃早餐就去上班上學，忙碌一日後晚餐自然吃得多，甚至會再加宵夜。這種習慣容易導致肥胖。他最近看到2024年《歐洲臨床營養學期刊》的一份報告，分析了2,050位巴西成年人的飲食習慣與肥胖的關係，研究發現：
- 巴西人平均早餐時間是8:27，午餐是12:47，晚餐則是20:57。
- 晚餐吃最多的人，肥胖比例高出1.67倍。
- 午餐吃最多的人，肥胖比例降低29%。
- 早餐吃最多的人，肥胖比例變化不大。
- 每天進食超過三次的人，肥胖比例降低32%。
錢政弘表示，研究結果顯示少食多餐有助於減肥，因為多餐能提高身體對胰島素的敏感度，但前提是不增加每日的總熱量攝取。
調整飲食份量配合運動有益身心
研究還發現，晚餐吃得晚或吃得多的人，通常不太重視飲食品質，睡眠時間較短，也不愛運動。研究結論指出，將大部分熱量攝取集中在午餐期間，以及每天進食三餐以上，有助於預防和減少肥胖或超重的情況。