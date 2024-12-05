研究揭食飯1個壞習慣 患脂肪肝機會暴增81% 醫生拆解原因5招減風險

酗酒或過量飲食是導致脂肪肝的成因之一，但即使身形並不肥胖，亦不代表完全沒有患脂肪肝風險。台灣胸腔暨重症醫學科醫生黃軒透露曾遇到部分患者，體重不重但卻有明顯的脂肪肝問題，箇中原因就可能與其中一種食飯習慣有關。

