研究揭食飯1個壞習慣 患脂肪肝機會暴增81% 醫生拆解原因5招減風險
酗酒或過量飲食是導致脂肪肝的成因之一，但即使身形並不肥胖，亦不代表完全沒有患脂肪肝風險。台灣胸腔暨重症醫學科醫生黃軒透露曾遇到部分患者，體重不重但卻有明顯的脂肪肝問題，箇中原因就可能與其中一種食飯習慣有關。
每周做錯1件事2次 患脂肪肝風險暴增81%
台灣重症科醫生黃軒在其社交平台專頁分享，指出有研究顯示，每週進行兩次以上快速進食（即每餐少於5分鐘）可能會將非酒精性脂肪肝（NAFLD）的風險提高81%。特別是BMI低於25的群族，儘管看起來不胖但脂肪肝的問題卻相當明顯。
食飯太快3大風險
黃醫生指出食飯過於快速或帶來多種問題，包括：
- 減慢飽腹感信號的傳遞，導致大腦未能及時接收到「吃飽」的信號，從而容易過量攝入熱量，多餘熱量便轉化為肝臟中的脂肪儲存
- 容易導致血糖迅速升高，引起胰島素頻繁波動，長期會增加胰島素抵抗的風險，這也是脂肪肝的重要成因
- 進食過快可能破壞脂質的正常代謝，使脂肪在肝臟中堆積，同時影響腸道消化，導致菌群失衡，進一步損害肝臟健康
降低風險5大建議
要降低快速進食對健康的危害，黃醫生就提出多項建議，包括：
1.延長用餐時間
每餐至少要花15到20分鐘
2.緩慢並仔細咀嚼
可以增加飽腹感，減少過量攝取
3.避免看電視手機
進餐時應避免看電視、滑手機或進行其他工作，提高對食物的專注度，這有助於養成健康的飲食習慣
4.選擇高纖維食物富含蛋白質食物
可以延緩胃排空速度，幫助控制食量
5.飲食定時
同時儘量安排固定的進餐時間，減少因時間緊迫而快速進食的情況。
慢嚥有益處患脂肪肝風險最高減36%
研究還發現，慢慢咀嚼及吞嚥有助於降低脂肪肝的風險，男性風險可降低22%，女性則可降低36%。除了調整進食速度，其他脂肪肝風險管理措施也同樣重要，如維持健康體重、增加運動量以及定期檢查肝功能等。減輕5%到10%的體重即可顯著改善肝臟脂肪沈積，每週150分鐘的中等強度有氧運動也有助於促進脂肪代謝。
黃醫生強調，吃太快是一個容易被忽視的生活習慣，但它對健康的影響可能深遠。透過改善進食行為和養成細嚼慢嚥的習慣，我們不僅能降低脂肪肝的風險，還能提升整體生活品質。
關鍵詞脂肪肝
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