腎功能｜婦人患糖尿病15年 飲齋啡3個月逆轉腎功能 拆解正確份量加1物有反效果

咖啡所含咖啡因有可能營養睡眠質素，但以正確方法飲用咖啡亦對身體存在多項益處。一名60多歲女士已患糖尿長達15年，腎功能亦有惡化跡象。求醫後醫生建議她調節飲食，多食多種顏色蔬菜及每天飲用齋啡，3個月後腎臟功能竟出現顯著改善。

