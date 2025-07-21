腎功能｜婦人患糖尿病15年 飲齋啡3個月逆轉腎功能 拆解正確份量加1物有反效果
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咖啡所含咖啡因有可能營養睡眠質素，但以正確方法飲用咖啡亦對身體存在多項益處。一名60多歲女士已患糖尿長達15年，腎功能亦有惡化跡象。求醫後醫生建議她調節飲食，多食多種顏色蔬菜及每天飲用齋啡，3個月後腎臟功能竟出現顯著改善。
台灣腎臟科專家洪永祥近日在當地健康節目指出，適量飲用齋啡（黑咖啡）對健康有益。他指有越來越多研究顯示，黑咖啡能夠保護肝臟和腎臟，例如提升腎絲球過濾率，並具有抗氧化作用，可促進新陳代謝。然而洪醫生提醒，如在齋啡中加入果糖或奶精，可能會產生不良效果。
60多歲婦患糖尿15年 飲齋啡3個月逆轉腎功能惡化
洪永祥分享了一個成功案例，一名60多歲的女性患者被新陳代謝科轉介過來，當時她的腎絲球過濾率僅剩50，並有微蛋白尿等症狀，這是糖尿病腎病變的早期指標。洪永祥建議她嚴格控制血糖、血壓和血脂，並多攝取抗發炎食物，如五顏六色的蔬果和橄欖油，同時每天飲用1至2杯黑咖啡。3個月後，患者的腎絲球過濾率提升至60，微蛋白尿幾乎消失，腎功能顯著改善。
咖啡飲過量有風險
患者雖透過飲齋啡改善腎功能，但洪醫生強調咖啡不宜過量飲用；他建議成人每日咖啡因攝取量不應超過300毫克，一杯360毫升的美式咖啡約含150毫克咖啡因。他就透露自己過去曾一天喝4至5杯齋啡，結果就出現心悸及手震情況，後來改為每天只飲2杯，問題總算獲得解決。
醫生建議飲咖啡最佳時段
洪永祥補充，飲用咖啡的時間也需注意。他建議在上午9:30至10:30之間飲用，有助喚醒大腦；下午2:30至3:30之間飲用，則有助於緩解午後昏昏欲睡情況。他建議要避免在下午5:00後飲咖啡，以免影響晚間的睡眠品質。