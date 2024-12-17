飲自製蔬菜汁變腸胃出血 男子排血便靠洗腎保命 醫生揭一種菜出事3類人忌食

多菜少肉看似健康，但並非所有類型蔬菜都適合所有人。台灣一名36歲男子因膝蓋疼痛而服用止痛藥，擔心藥物會損害腎臟，於是自製蔬菜汁希望排毒，未料反排出血便。醫生檢查後指問題其實出在一種蔬菜，並提醒3類人不宜食用。

