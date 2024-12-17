飲自製蔬菜汁變腸胃出血 男子排血便靠洗腎保命 醫生揭一種菜出事3類人忌食
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多菜少肉看似健康，但並非所有類型蔬菜都適合所有人。台灣一名36歲男子因膝蓋疼痛而服用止痛藥，擔心藥物會損害腎臟，於是自製蔬菜汁希望排毒，未料反排出血便。醫生檢查後指問題其實出在一種蔬菜，並提醒3類人不宜食用。
飲蔬菜汁以為健康 腎病患者腸胃出血排黑便
台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中分享該個病例。該名36歲男子患有第3期腎衰竭，經治療後病情改善至第2期。早前，患者的右膝突然腫痛，其後自行服用止痛藥，卻發現大便變黑，於是再次求醫。
經檢查後，江醫生發現男子的黑便是腸胃出血所致，並伴隨鉀離子升高及腎功能惡化。經詢問得知，男子因擔心止痛藥傷腎，故自製芹菜汁飲用以求排毒，卻不知芹菜含高鉀且具抗凝血作用。止痛藥引發高血鉀症及腸胃出血，飲用芹菜汁後出血更嚴重，最終導致黑便。
亂食芹菜致出血 患者需洗腎保命
江守山指出，該男子屬急性血鉀升高，經幾次洗腎後成功保命，無需繼續洗腎。他提醒，腎功能不佳者及服用止痛藥者應避免食用芹菜，以防腸胃出血加劇。此外，曾接受心導管手術或患有心房顫動、高血壓等心血管疾病的患者，通常需服用抗血小板藥物，若再大量食用芹菜，尤其是生芹菜，可能增加出血風險，應該避免。
高草酸蔬菜存傷腎風險
江醫生曾指出，食物中的草酸主要經腎臟代謝，可能引發腎臟損傷，如草酸鈣結石、急性腎病等。由於腎臟受損時無痛感，患者常在不知情下攝取過量草酸，直至其他器官出現異常才發現腎衰竭。
5種蔬菜應小心食用
江守山提醒，有五種常見蔬菜含較多草酸，過量食用可能損害腎臟，需多加注意。這些蔬菜包括：
- 芹菜
- 菠菜
- 綠莧菜
- 紅莧菜
- 馬齒莧
他解釋，莧菜和菠菜屬高草酸蔬菜，若一次攝取1200毫克草酸，即約600克菠菜或莧菜，可能引致急性腎衰竭。雖然汆燙蔬菜可減少草酸含量，但效果有限，仍不宜大量食用。