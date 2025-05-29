腎衰竭｜男子經常頭痛揭患腎衰竭 靠食1物半年逆轉病情 降血壓血脂最快4周見效
亂食無牌草藥 中年男頭痛頭暈揭患腎衰竭
台灣腎臟科醫生洪永祥早前在其Facebook專頁分享病例；該名45歲男事主經常頭痛頭暈，並有肚痛等症狀，檢查結果顯示他有貧血及腎衰竭，腎絲球過濾率由正常的80分降至60分。進一步檢查發現男子體內血液鉛含量過高，相信是誘發貧血及頭痛的原因。
事主其後透露，自己半年前因有感性功能下降，經朋友介紹到一間無招牌的草藥店購買草藥服用。醫生推測該些草藥導致事主體內鉛含量增加，因此建議他停止服用草藥，並多喝水以促進鉛的自然排出。停藥後事主腎功能及貧血雖未進一步惡化，但腎功能仍未完全恢復，偶爾仍有頭痛。男子其後再度求醫，詢問洪醫生有何方法將體內重金屬鉛排出。
醫生推薦食大蒜排毒
洪醫生其後建議事主多攝取大蒜、芫茜及洋蔥等食物，這些食物有助於增加鉛的排出。男子堅持每天食用兩瓣生大蒜，持續半年後頭痛及頭暈問題得到改善，連腎功能亦逐步恢復正常。
大蒜8大益處降血壓血脂、預防認知障礙
洪醫生解釋指，大蒜含有豐富的硫化合物，能保護身體器官免受重金屬毒害；他引述2011年一項研究指出，長期暴露在含鉛環境中的汽車電池廠員工攝取大蒜4周後，體內鉛含量減少19%，並改善了頭痛和高血壓等中毒症狀。洪醫生指出，大蒜不僅能幫助排出重金屬，還有以下8大健康益處：
1. 抗發炎和殺菌
大蒜含有豐富的營養成分，包括碳水化合物、蛋白質、維他命B1、B2、鈣、磷、鐵等礦物質，以及30多種硫化合物，能減少發炎和殺菌。
2. 降低膽固醇和血壓
研究顯示，高劑量大蒜能改善高血壓患者的血壓，每日需攝取約四瓣大蒜，並能降低總膽固醇和壞膽固醇。
3. 增強免疫力
大蒜補充劑能增強免疫系統，預防和緩解流感及普通感冒。
4. 預防癌症
美國癌症研究所的研究發現，經常攝取大蒜能降低結直腸癌風險。
5. 預防阿茲海默症和認知障礙症
大蒜含有抗氧化劑，能防止細胞受損，降低阿茲海默症和認知障礙症風險。
6. 預防心血管疾病
研究顯示，生食大蒜能減少有害氧化三甲胺的生成，預防心血管疾病。
7. 排出重金屬
大蒜中的硫化合物能預防重金屬毒性對器官的損害。
8. 低熱量
大蒜營養豐富但熱量低，每瓣大蒜僅含約3.7卡路里，不會導致體重增加。