腎衰竭｜男子經常頭痛揭患腎衰竭 靠食1物半年逆轉病情 降血壓血脂最快4周見效

有病痛時胡亂服藥，隨時病上加病！一名45歲男子經常頭痛頭暈，檢查後發現體內重金屬含量過高，最終被診斷為腎衰竭，細問後揭發是半年前有感性能力下降，遂自行買草藥服用所引致。事主停服草藥後腎功能仍未回復，最終在醫生建議下改食1種食物，最終成功逆轉腎衰竭。

