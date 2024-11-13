腎衰竭｜婦人患腎衰竭3期體弱常跌倒 靠食1種魚逆轉病情保腦兼護心
老婦患腎衰竭3期 體虛血弱常跌倒
台灣腎臟科醫生洪永祥在健康節目《健康好生活》中分享了一個病例。這名80多歲的老婦人患有腎衰竭第三期，雖然一直有定期覆診，但病情卻日益惡化，並出現肌少症和營養不良的情況。她的女兒表示，母親最近經常跌倒，體重突然減少了5公斤（約11磅），顯得非常虛弱。血液檢查顯示，她的白蛋白水平僅為3.0，低於正常範圍的3.5至5.5。
過份控制飲食致營養不足
經過詢問，洪永祥醫生得知，婦人的女兒因擔心母親攝取蛋白質後需要洗腎，於是從網上學習方法，嚴格控制母親每天的蛋白質攝取量，包括魚、肉、蛋、奶、豆類，每天僅攝取2份蛋白質，導致嚴重營養不良。醫生建議她多吃魚肉以補充蛋白質。三個月後，婦人再次覆診，血色素和白蛋白水平均有所上升，這是因為她遵從醫囑，多吃秋刀魚的結果。
秋刀魚營養豐富可保腦護心
洪醫生指出，秋刀魚富含營養，與大部分紅肉不同，秋刀魚含有多元不飽和脂肪酸Omega-3，有助於抗發炎、保護大腦和心臟。
秋刀魚營養成分
秋刀魚的營養價值包括：
- 熱量：227kcal
- 蛋白質：18.8克/每100克
- 脂肪：21.8克/每100克
- 支鏈胺基酸：3369mg
- Omega-3脂肪酸：4870mg
- 維他命：B1、B2、B6、B12、C、E、菸鹼酸
- 礦物質：鈣、鉀、磷、鎂、鐵、鋅等
適量蛋白質對腎病患者的重要性
洪永祥醫生強調，正常人每天需要攝取8到10份蛋白質，而腎功能不佳的人至少需要5份以維持營養。一份蛋白質相當於一顆雞蛋、一杯牛奶或豆漿，或是半個手掌大小的肉或魚。他指出，許多高齡長者因蛋白質攝取不足而出現肌少症，甚至加速慢性病惡化。腎病患者需要限制蛋白質攝取量，但不能過度限制。蛋白質攝取過多會增加體內尿毒素累積，提早需要洗腎；過少則會導致營養不良、貧血和肌少症。
10大優質蛋白食物
據世界衛生組織建議，一般成年人的每日蛋白質需求在0.8-1.0克／公斤體重之間。以一個60公斤男士為例，他每日的蛋白質需求大約是48至60克。一份蛋白質食物一般含有大約7克蛋白質；基督教聯合醫務協會就列出多款具有較高或較低營養價值食物，供大家參考：
|食物例子
|「一份」份量
|較高營養價值:
|瘦豬肉、牛肉、羊肉、雞肉、魚肉
|1安士 （熟） 或 1兩 （生）
|蝦
|4隻 （中）
|帶子
|3隻
|雞蛋
|1隻（連黃）或2隻（ 蛋白）
|板豆腐
|1/3磚
|豆類（紅豆、綠豆、眉豆）
|約4平湯匙
|較低營養價值:
|午餐肉
|2安士
|牛腩
|1.5安士
|墨魚丸
|7粒
|魚肉燒賣
|9粒
|仿蟹柳
|10條
10大腎病先兆
根據醫管局「智友站」資料，腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，但可留意以下10大徵狀：
- 小便帶血 / 茶色尿 (血尿)
- 小便帶泡沫 (蛋白尿)
- 小便混濁 (尿感染)
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高
8成洗腎病人有高血壓
據《2022年台灣腎病年報》，近8成洗腎病人在洗腎前一年都有高血壓病史，另有4成人患有糖尿病，3成人有高血脂，故三高患者需特別注意身體狀況。