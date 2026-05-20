保健養生｜3秒睇腳板底自測健康 1種情況=肝膽代謝異常 專家拆解5種腳板變化

不少都市人工作忙碌，往往忽略觀察自己的腳底狀況。營養師高敏敏近日分享，腳底長期被鞋襪包覆，其顏色與狀態其實正悄悄反映身體的健康狀況。她建議大眾每星期花10秒時間觀察，若出現麻木、冰冷、水腫或疼痛等異常情況，便應盡快求醫。

