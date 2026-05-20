保健養生｜3秒睇腳板底自測健康 1種情況=肝膽代謝異常 專家拆解5種腳板變化
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不少都市人工作忙碌，往往忽略觀察自己的腳底狀況。營養師高敏敏近日分享，腳底長期被鞋襪包覆，其顏色與狀態其實正悄悄反映身體的健康狀況。她建議大眾每星期花10秒時間觀察，若出現麻木、冰冷、水腫或疼痛等異常情況，便應盡快求醫。
拆解5大腳底狀態與改善建議
1.偏白無血色
可能與貧血、缺乏鐵質或維他命B12有關，導致氧氣運送能力下降及末梢循環變差。
建議：補充紅肉、豬肝、蜆、深綠色蔬菜及蛋類。
2.偏紫及暗沉
通常與血液循環差、久坐少動或高血脂有關。
建議：日常多起身活動，並補充三文魚、鯖魚、亞麻籽、莓果及綠茶。
3.明顯偏黃
除可能因足底厚繭或色素沉澱外，若長期攝取過多胡蘿蔔素（如紅蘿蔔、南瓜、番薯、木瓜）亦會令皮膚偏黃。若同時出現眼白泛黃或尿液顏色變深，則可能是肝膽代謝異常的警訊。
建議：必須盡快睇醫生作進一步檢查。
4.乾裂及脫皮
常見於水分不足、缺乏脂肪酸、維他命A或鋅，甚至可能與血糖控制不佳有關。
建議：適量補充堅果、牛油果、蛋黃、生蠔及豆類。
5.傷口癒合緩慢
常見於糖尿病患者，高血糖會嚴重影響血液循環與修復能力。
建議：補充生蠔、牛肉、南瓜籽、堅果、番石榴、奇異果、柑橘及青椒。
3招日常控糖飲食技巧
若發現傷口癒合變慢，代表身體修復能力下降，此時控制血糖變得尤其重要。高敏敏建議日常可透過以下3個技巧穩定血糖：
- 避免精製糖：盡量減少進食麵包、蛋糕及含糖飲料。
- 選擇低GI食物：以糙米、番薯及全穀類代替精製澱粉。
- 調整進食次序：按「蔬菜、蛋白質、澱粉」的順序進餐。
圖片來源：《日日健康》製圖