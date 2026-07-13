膽固醇｜研究揭燕麥降膽固醇機制 拆解最佳食用方法 醫生：作用有如食藥
β-葡聚醣協助帶走膽固醇
台灣復健科醫生王思恒指出，燕麥能幫助降低膽固醇，早已獲多項營養指南認可，主要功臣是燕麥所含的β-葡聚醣。燕麥接觸水分後會變得黏稠，正是β-葡聚醣發揮作用的表現。這種水溶性膳食纖維進入腸道後，可與膽固醇及膽汁結合，再隨糞便排出，從而協助降低血液中的膽固醇水平，但近期研究發現，燕麥的降脂作用可能不只來自膳食纖維。
多酚經腸道菌加工 或影響膽固醇生成
燕麥含有多酚等抗氧化物質；研究人員讓代謝綜合症患者進食燕麥後，發現他們血液中由燕麥多酚衍生而來的代謝物明顯增加。王思恒解釋，人體難以直接吸收部分燕麥多酚，必須先由腸道菌分解和加工，轉化成另一種形態，才能供身體運用。
研究團隊推測，這些經腸道菌加工後產生的代謝物，可能會干擾人體合成膽固醇的機制，作用位置甚至可能與常用的他汀類（Statin）降膽固醇藥物相近。不過，這項機制目前仍屬研究假說，尚未得到完全證實。現階段只能視為燕麥可能存在的另一條降脂途徑，不能取代藥物治療。
連續2日三餐食燕麥 膽固醇跌幅較明顯
研究亦比較2種燕麥進食方式。一組參加者連續2日三餐均進食燕麥，另一組則連續6星期，每日進食一餐燕麥。結果顯示，連續2日三餐進食燕麥的一組變化較明顯：
- 總膽固醇下降約8%
- 壞膽固醇（LDL）下降接近10%
王思恒提醒，研究結果不代表一般人應仿效三餐只吃燕麥。
三餐以燕麥為主，可能令整體熱量攝取下降，形成熱量赤字，而體重及熱量攝取變化本身亦可能影響膽固醇水平。此外，研究每組只有約17名參加者，樣本數較少，仍需較大型研究進一步驗證。
膳食纖維仍是主要降脂功臣
研究估計，由腸道菌加工燕麥多酚後產生的代謝物，只能解釋約10%至20%的膽固醇改善效果。換言之，燕麥降膽固醇的主要作用，仍來自β-葡聚醣。多酚與腸道菌的合作機制，較適合視為輔助作用，而非取代膳食纖維。
每日規律進食毋須三餐只吃燕麥
王思恒認為，研究重點在是燕麥除了提供膳食纖維，亦可能透過多酚與腸道菌互相作用，產生有助調節膽固醇的物質；一般人毋須三餐只吃燕麥，可將燕麥納入每日早餐或日常主食，保持穩定及規律攝取。