高膽固醇｜39歲男膽固醇超標 靠5招30日逆轉高血脂 毋須食藥兩款1黑1白食物必食
廣告
台灣心臟內科專家陳冠任在當地節目「小宇宙大爆發」，分享了一名39歲美籍男子的病例。該患者在台灣進行血液檢查後，發現總膽固醇高達272mg/dL（標準值應低於200mg/dL），三酸甘油酯為205mg/dL（標準值介乎25mg/dL至150mg/dL），而低密度脂蛋白膽固醇則達到187mg/dL（標準值應低於130mg/dL），已達到需要藥物治療的程度。
陳醫生給予該男子1個月時間調整飲食及生活習慣，如果仍未能夠令膽固醇及三酸甘油脂下降就必須開始食藥。結果1個月後，患者血脂水平有了大幅改善，總膽固醇降至161mg/d、三酸甘油脂降至55mg/dl、壞膽固醇降至90mg/dl，不須吃藥。
生活習慣改變 助患者改善健康
陳冠任指，這位患者所作出的具體措施包括：
- 每日進行固定運動，如慢跑和乒乓球。
- 幾乎不再食用紅肉，如豬肉和牛肉。
- 增加魚肉和魚湯的攝取，並在湯中加入洋蔥。
- 大量食用洋蔥和木耳。
- 晚餐減量，早餐和午餐則只吃至六至七分飽。
降膽固醇必吃4大類食物
陳冠任醫生還推薦了其他有助於降低膽固醇和清理血管的食物：
- 白肉：如魚肉和雞肉，含有較多健康油脂。
- 十字花科蔬菜：如萵苣、椰菜、西蘭花、白蘿蔔和羽衣甘藍。
- 番茄及木耳。
- 植物性油脂：建議使用橄欖油、芥花籽油和苦茶油，避免豬油、牛油及椰子油。