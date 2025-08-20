高膽固醇｜39歲男膽固醇超標 靠5招30日逆轉高血脂 毋須食藥兩款1黑1白食物必食

台灣心臟內科專家陳冠任在當地節目「小宇宙大爆發」，分享了一名39歲美籍男子的病例。該患者在台灣進行血液檢查後，發現總膽固醇高達272mg/dL（標準值應低於200mg/dL），三酸甘油酯為205mg/dL（標準值介乎25mg/dL至150mg/dL），而低密度脂蛋白膽固醇則達到187mg/dL（標準值應低於130mg/dL），已達到需要藥物治療的程度。

