膽固醇｜飲醋降膽固醇控血糖 醫生實測激減44磅 注意正確飲法免傷腸胃
睡眠飲2匙改善空腹血糖
台灣家醫科醫生李思賢於社交平台撰文，分享有關「醋」的健康功效。他指醋的主要成分「醋酸」（乙酸）不僅可用作調味，對人體代謝及健康亦有多重正面影響。首先，醋最顯著的作用是調節血糖；李思賢引述2010年刊登於《Nutrition & Metabolism》的研究，指出用餐同時攝取醋能延緩澱粉分解，減低血糖飇升達20%。此外醋亦可抑制胰島素過度分泌，減少餐後低血糖風險。
胰島素與肥胖密切相關，適量攝取醋亦有助體重管理。李思賢引述另一項研究，指出睡前服用2湯匙蘋果醋可改善翌日空腹血糖，反映醋有能力透過調節肝醣與脂肪代謝。
除控制血糖外，李思賢指醋亦可透過乙酸刺激腦腸軸神經傳遞，從而增加飽足感、避免過量飲食。然而他亦提醒，市面許多醋類飲品含糖甚高，選購時應注意成份。另一方面對於年過40歲人士，胃酸分泌逐漸減少可能影響營養吸收及腸道菌平衡，醋的酸性正可彌補胃酸不足。
此外，李思賢指醋還可降低低密度脂蛋白（LDL／俗稱壞膽固醇），改善高脂血症，並激活與長壽相關的AMPK代謝路徑，機制與斷食及糖尿病藥物「Metformin」雷同。
李思賢特別提及巴沙米克醋中的「DMB」（3-dimethyl-1-butanol）成分，能抑制腸道菌產生與心血管疾病、癌症相關的TMAO物質，建議搭配紅肉食用。雖然坊間部分研究對醋的降糖效果有保留，但他認為適量攝取的風險極低。
未稀釋恐傷牙齒食道
飲用方法方面，李思賢建議可以將稀釋醋加入梳打水飲用，又或者配合橄欖油、海鹽及巴沙米克醋製成沙律醬。他強調，未稀釋的醋可能腐蝕食道及牙齒，務必謹慎食用。
醫生靠飯前飲「無糖蘋果醋」減肥44磅
事實上，台灣減重醫生陳威龍39歲時曾有高尿酸、高膽固醇問題，其後甚至心肌梗塞發作，令身形肥胖的他決心減肥。當時他透過適當斷食、地中海飲食，並會在每餐食飯前飲1杯稀釋過的「無糖蘋果醋」用以控制食慾，成功令體重由80公斤大減至60公斤，足足減去20公斤（約44磅），效果極為顯著。