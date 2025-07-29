膽固醇｜飲醋降膽固醇控血糖 醫生實測激減44磅 注意正確飲法免傷腸胃

「醋」一般被人視為調味料，但以正確方法適量飲醋其實亦有多項好處。有醫生就指出，醋酸一方面可調節血糖、抑制胰島素過度分泌，其飽足感亦有助管理體重，同時彌補胃酸不足、降低壞膽固醇及改善高脂血症，不過醫生亦提醒應以正確方式飲用，否則容易損害食道及牙齒。

