飲食營養｜排毒抗發炎 1款蔬菜獲封人體清道夫 拆解3大功效預防體內重金屬累積

芫荽氣味獨特且濃烈，無論是配搭湯米線還是作為火鍋醬料，愛它的人愛到發狂，怕它的人卻避之則吉。其實，怕食芫荽並非單純的「偏食」！台灣功能醫學醫生歐瀚文指出，這其實是基因作祟。不過撇除口味偏好，芫荽在營養學上是一種天然的「重金屬清道夫」，對身體有3大顯著好處。然而，有一類長期病患者卻必須慎食！

