飲食營養｜排毒抗發炎 1款蔬菜獲封人體清道夫 拆解3大功效預防體內重金屬累積
芫荽氣味獨特且濃烈，無論是配搭湯米線還是作為火鍋醬料，愛它的人愛到發狂，怕它的人卻避之則吉。其實，怕食芫荽並非單純的「偏食」！台灣功能醫學醫生歐瀚文指出，這其實是基因作祟。不過撇除口味偏好，芫荽在營養學上是一種天然的「重金屬清道夫」，對身體有3大顯著好處。然而，有一類長期病患者卻必須慎食！
覺得芫荽似「番梘味」？全因嗅覺基因變異
為何芫荽總是令人喜惡兩極？歐瀚文醫生在社交平台專頁解釋，醫學界早已證實，這與人體的「嗅覺受體基因變異」息息相關。對於帶有特定基因的人來說，芫荽中的醛類物質會令他們產生極度排斥的感覺，吃起來就像在咬「番梘」一樣。因此，拒抗芫荽絕對不是單純的挑食問題。
芫荽3大健康功效
撇除主觀的口味偏好，歐醫生從功能醫學與營養學的角度分析，適量攝取芫荽確實能為身體帶來以下3大顯著益處：
|醫學功效
|營養價值及對身體的好處
|1. 天然重金屬螯合劑
|在探討環境毒素時，芫荽常被視為天然的螯合劑。它含有特定的活性成分，能輔助與體內的鉛、汞等重金屬結合，協助將累積的毒素負擔排出體外，支持身體自然的解毒機制。
|2. 降發炎與抗氧化
|富含維他命A、C、K以及多種植化素，有助於清除體內有害的自由基，從而降低整體的氧化壓力與慢性發炎反應。
|3. 輔助腸道消化機能
|內含豐富的膳食纖維與天然成分，能有效促進腸胃蠕動，對於減緩輕微的胃氣脹或消化不良有一定幫助。
排斥芫荽？醫生推介3大代替食物
如果你天生對芫荽極度敏感並產生排斥，歐醫生強調絕對「不需要勉強自己進食」。在日常飲食中，你依然可以透過多攝取以下富含硫化物的食物，來為肝臟的解毒路徑提供重要的營養支持：
- 十字花科蔬菜（如西蘭花、椰菜）
- 大蒜
- 洋蔥
食用芫荽注意事項 2類人要少食
儘管芫荽好處多多，歐醫生在文末亦特別提醒大眾，在食用及處理時必須注意以下兩大重點：
- 徹底清洗防殘留：芫荽的根莖與葉片極容易沾附泥土、細菌或殘留農藥，建議在食用前務必以「流動的清水徹底洗淨」。
- 腎病患者需嚴格限制：芫荽屬於「高鉀蔬菜」。若本身患有慢性腎臟相關疾病，或需要嚴格限制鉀質（鉀離子）攝取的人士，務必謹慎並減少食用，以免造成身體額外的負擔。