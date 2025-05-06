血管健康｜紅菜頭汁有助抗老化 血管逆齡飲7日見效 配搭1種營養素效果更佳
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人體血管會隨著年齡老化，一旦逐漸硬化甚至閉塞，往往就會引致中風等各種心血管疾病。有營養師就引述研究結果，指停經後的女性如連續7天、每天飲用一杯含抗氧化營養素的特定果汁，即可顯著提升血管彈性及循環功能；如長期飲用不僅有助於降低血壓，還能保護血管內皮細胞，減低動脈硬化風險。
台灣營養師呂美寶在其社交平台專頁提及，有關研究已發表於《Frontiers in Nutrition》期刊。研究針對停經後女性進行雙盲、安慰劑對照及交叉試驗，內容是讓實驗組每天飲用含400毫克硝酸鹽的紅菜頭汁，對照組則飲用去除硝酸鹽的紅菜頭汁安慰劑，持續7天以觀察兩組的血管功能變化。
連飲紅菜頭汁7日血管逆齡
呂美寶指該研究發現，與對照組相比，實驗組在休息狀態下的血管擴張能力（肱動脈血流介導舒張反應，FMD）平均提升了2.21%，改善程度顯著。然而值得注意的是，實驗組在第8天停止飲用時，FMD指數即未有顯著改善，這意味著紅菜頭汁對於急性血管傷害的保護效果可能無法持續超過24小時。
呂美寶續指，400毫克硝酸鹽相當於130到160克的紅菜頭（約半個至3分2個），份量未算多，但從研究所見僅需7天就能對心血管健康產生保護作用，故此建議將紅菜頭汁納入長期健康飲食一部分。
紅菜頭心血管保護機制
至於紅菜頭為何有此效用，呂美寶解釋關鍵在於一氧化氮（NO）的機制；紅菜頭含有天然硝酸鹽，進入體內後，硝酸鹽會轉化為亞硝酸鹽，進而轉變為一氧化氮，過程中帶來多種心血管益處，包括放鬆平滑肌以降低血壓、保護血管內皮細胞、抗發炎以減少動脈硬化風險，甚至能增強運動表現。
避免高溫烹調 配合維他命C效果更佳
呂美寶建議，不論是停經後女性或需要心血管保健的人士，除正規治療外亦可透過飲食補充天然硝酸鹽，例如飲用保留活性酵素與硝酸鹽的紅菜頭汁，另外建議飲用時可搭配維他命C食物（如檸檬），以幫助一氧化氮穩定生成。由於高溫烹調會破壞硝酸鹽，建議以生食或低溫處理紅菜頭汁。
紅菜頭含甜菜素 具抑制癌細胞潛力
台灣癌症基金會網站指出，紅菜頭含有的甜菜素（betacyanin）是一種極佳的抗氧化營養素，具有抗癌性，有助於消除自由基，提升人體排毒能力，對抗大腸癌。美國華盛頓霍華德大學的研究則發現，甜菜素能抑制攝護腺癌或乳癌細胞的腫瘤生長潛力。