血管健康｜紅菜頭汁有助抗老化 血管逆齡飲7日見效 配搭1種營養素效果更佳

人體血管會隨著年齡老化，一旦逐漸硬化甚至閉塞，往往就會引致中風等各種心血管疾病。有營養師就引述研究結果，指停經後的女性如連續7天、每天飲用一杯含抗氧化營養素的特定果汁，即可顯著提升血管彈性及循環功能；如長期飲用不僅有助於降低血壓，還能保護血管內皮細胞，減低動脈硬化風險。

