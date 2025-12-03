控血糖｜早餐多澱粉易致血糖急升 麵包配1款飲品抑制血糖 血糖高峰值減30%好過飲茶

麵包方便美味，是不少港人的早餐首選。不過要留意麵包本屬超加工食物，同時大量澱粉質容易導致血糖飆升。台灣中醫師高晧宇引述一項研究指出，在吃麵包時搭配一杯飲品，其控糖效果顯著優勝於飲水或紅茶。研究顯示，該飲食組合可令餐後血糖高峰值大減三成，並將血糖上升時間延緩35分鐘，讓身體有更充裕時間應對血糖變化。

