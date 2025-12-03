控血糖｜早餐多澱粉易致血糖急升 麵包配1款飲品抑制血糖 血糖高峰值減30%好過飲茶
麵包方便美味，是不少港人的早餐首選。不過要留意麵包本屬超加工食物，同時大量澱粉質容易導致血糖飆升。台灣中醫師高晧宇引述一項研究指出，在吃麵包時搭配一杯飲品，其控糖效果顯著優勝於飲水或紅茶。研究顯示，該飲食組合可令餐後血糖高峰值大減三成，並將血糖上升時間延緩35分鐘，讓身體有更充裕時間應對血糖變化。
實測3組對照 檸檬汁組遠勝茶水
中醫師高晧宇在其YouTube頻道「Dr. Daniel Kao 高醫師說 X 好康中醫」影片中分享，指不少人擔心進食麵包後血糖會失控。為此，有研究找來一批健康成年人進行測試，將他們分為3個組別，每組均進食100公克的麵包，但分別搭配飲用清水、紅茶或250毫升（c.c.）的檸檬汁，再觀察他們的身體反應。
關鍵在於酸性 抑制酵素延緩吸收
實驗結果顯示，搭配檸檬汁的組別，其飯後血糖的高峰值比飲水或紅茶的對照組低整整30%。更值得留意的是研究發現飲用檸檬汁不僅能壓低血糖峰值，還能將血糖上升的時間點平均推遲35分鐘。為何檸檬汁有此奇效？高晧宇解釋關鍵在於其酸味；酸性物質能有效抑制體內產生一種名為「α-澱粉酶（Alpha-Amylase）」的酵素，這種酵素的作用是分解澱粉，抑制它有助避免血糖在短時間內快速上升。
中醫拆解「酸味」秘密 烏梅五味子同具潛力
既然酸味是關鍵，那麼進食其他酸味食物是否同樣有助控糖？高晧宇指出，生活中尚有許多酸味食物可能具備類似效果。從中醫角度分析，帶有酸味的「藥食同源」食材或許亦有幫助，例如大眾熟悉的五味子、烏梅等。若能將它們融入日常飲食或茶飲之中，這個簡單的搭配，隨時能協助穩定血糖，避免出現飯後血糖急升。