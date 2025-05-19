健康飲食｜1款飲品穩定血糖抗老化 研究揭每日2匙即見效 專家拆解宜忌飲過量有副作用

不當的飲食習慣及過量攝取精緻食品，可能導致高血糖問題。有醫生指出除均衡飲食及適量運動外，多飲用蘋果醋亦是穩定血糖的有效方法；有研究甚至指出，蘋果醋除降血糖及亦有助降血脂及抗老化，每次飲用10至30毫升就足以見效。

