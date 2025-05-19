健康飲食｜1款飲品穩定血糖抗老化 研究揭每日2匙即見效 專家拆解宜忌飲過量有副作用
台灣中醫師高晧宇在其YouTube頻道引述實驗結果；有關實驗有30名正在服用降血糖藥物的患者參加，他們的糖化血色素介於6.5至7.5之間，情況不算嚴重。實驗中，這些患者除了服藥外每天還飲用兩湯匙蘋果醋，3個月後再評估其體重、BMI、糖化血色素和血糖等指標。
蘋果醋有助減重降血糖
實驗結果顯示，受試者的平均體重從85公斤降至82公斤，BMI從29降至28，血糖從127降至約121.23，糖化血色素從7.14降至6.92，表明蘋果醋可能有助於血糖調控和體重管理。他建議每餐可飲用10至30毫升蘋果醋，但由於原汁過酸故可以考慮加水稀釋，例如10毫升蘋果醋可配100至200毫升水。
高晧宇再引述2023年另一項更為嚴謹的研究，當中80名糖尿病患者被分為兩組，一組正常飲食，另一組則在正常飲食基礎上每天額外攝取30毫升蘋果醋；8個星期後，攝取蘋果醋的組別在空腹血糖、糖化血色素、低密度膽固醇和總膽固醇方面均有明顯改善，顯示蘋果醋對血糖和血脂調控可能有幫助。
蘋果醋營養機制 有助抗氧化老化
高晧宇解釋，蘋果醋能降低血糖的原因在於它能延緩胃的排空速度，減少飢餓感，從而降低飯後血糖高峰，並抑制小腸雙糖酶的活性。此外，一項動物實驗顯示，蘋果醋可能具有抗老化潛力。實驗中，老鼠被分為兩組，一組餵食高脂肪飼料，另一組則添加蘋果醋。6個星期後，前者的膽固醇和氧化壓力顯著上升，而蘋果醋組的上升幅度較小，顯示其可能有助於抗氧化和抗老化。
營養師教自製簡易沙律醬
浸信會東九龍醫療中心營養師趙港樑曾於《東方新地》專欄指出，蘋果醋能輕鬆融入日常飲食之中，增添健康與美味。將蘋果醋混合橄欖油、蜂蜜和芥末等配料，可製作成簡單健康的沙律醬，使沙律更美味，同時提高蔬菜的攝取量。若想防止切開的水果變色，只需將蔬果（如蘋果或薯仔等）浸泡於稀釋的蘋果醋中，即可保持其新鮮與色澤。
此外，在烹調前將使用蘋果醋醃製肉類，能有效嫩化肉質，提升口感和風味。若想將蘋果醋作為飲品直接飲用，建議加入水或無糖梳打水稀釋，不但能改善口感，也可減少醋酸對牙齒及胃腸道的刺激。
注意事項及使用方式
- 儘管蘋果醋具有潛在益處，若攝取過量更可能引起副作用，需謹慎使用。
- 其高度酸性可能腐蝕牙齒並刺激食道，建議以水稀釋蘋果醋，並將每日攝取量限制在1至2湯匙之內。
- 蘋果醋亦可能會影響某些藥物的效果，如糖尿病和高血壓藥物。因此患有慢性疾病如糖尿病或心血管疾病的人士，在食用蘋果醋前應諮詢醫療專業意見。
- 在減重方面，建議大家將蘋果醋作為健康飲食和生活方式的輔助，它並不能取代均衡飲食及運動，更非取代傳統藥物及作為主要的減重策略。