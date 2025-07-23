膽固醇｜降血脂效果更勝戒炸雞薯條 專家推薦食蒟蒻降膽固醇 高纖飽肚加1物效果更佳

高血脂是心血管疾病的重要風險因素之一。有專家就指出，多食用蒟蒻對控制血脂效果可能更勝戒食炸雞薯條等「熱氣」食物。她引述研究指，蒟蒻中的水溶性膳食纖維會在腸道中形成膠狀物質，有助防止膽固醇再吸收，比椰菜的粗纖維更能有效降低血液中的膽固醇。

