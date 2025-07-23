膽固醇｜降血脂效果更勝戒炸雞薯條 專家推薦食蒟蒻降膽固醇 高纖飽肚加1物效果更佳
血脂居高不下或是水溶性纖維不足
台灣營養師薛曉晶於社交平台撰文提及，有些人雖然已經戒除炸雞薯條之類高油「熱氣」食物，但膽固醇仍然偏高。薛曉晶分析指這情況可能不是因為攝取過多油脂，而是水溶性膳食纖維攝取不足。薛曉晶續指，蒟蒻富含水溶性膳食纖維，不僅有助於排便，還能在腸道中形成膠狀物質，結合膽酸而減少膽固醇再吸收。她又引述2013年《Nutrition》一項研究，發現蒟蒻能顯著降低血液中的總膽固醇和壞膽固醇（LDL-C）。
薛曉晶強調相較於一般蔬果的非水溶性纖維，例如椰菜的粗纖維，雖然能促進腸道蠕動，但在降低膽固醇方面效果其實不如蒟蒻般顯著；選擇正確的纖維不僅有助於消化，更是控制血脂的關鍵。
蒟蒻代白飯 降血脂效果更勝戒口
如希望在毋須大幅改變飲食的情況下改善高血脂，薛曉晶建議每日用蒟蒻飯取代白飯，形容做法「簡單而有效」，降血脂效果甚至可以比戒除炸雞薯條更有效。另一方面，如再搭配黑木耳、洋蔥、杏仁等有助於膽固醇代謝的食材，效果將更佳。
蒟蒻具5大益處 控制血糖、改善皮膚助減肥
蒟蒻，又稱魔芋，是一種低熱量、高纖維的食材，具有多種健康益處。 它的主要成分是葡甘露聚醣，這是一種水溶性膳食纖維，有助於降低膽固醇、調節血糖、改善腸道健康和促進飽足感，進而有助於體重管理，其主要好處包括：
1.控制血糖及膽固醇
蒟蒻中的葡甘露聚醣能延緩葡萄糖吸收，有助於穩定血糖，並能抑制小腸吸收膽固醇，有助於降低膽固醇水平。
2.促進腸道健康
葡甘露聚醣能作為益生元，促進腸道益生菌生長，改善腸道菌叢，並能增加糞便體積，促進腸道蠕動，有助於緩解便秘。
3.增加飽足感、有助減肥
蒟蒻吸水性強，能增加飽足感，減少食量，且熱量極低，有助於體重管理。
4.鈣質來源
蒟蒻是鈣質的良好來源，有助於骨骼健康，特別適合不適合攝取乳製品的人。
5.改善皮膚健康
有研究指出，蒟蒻有助於紓緩暗瘡和加速傷口癒合。
要注意蒟蒻雖然好處眾多，但過量食用也可能引起不適；由於蒟蒻不易消化，過量食用可能導致脹氣、消化不良等問題。營養師提醒食用蒟蒻應控制份量並充分咀嚼。此外由於蒟蒻不易溶解於唾液中，吞嚥過大塊的蒟蒻可能導致窒息，對兒童及老年人風險就更明顯。