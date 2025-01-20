護眼湯水｜日月魚明目護肝 紓緩眼乾眼澀 8款湯水食譜養顏美髮

日月魚，又稱「明目月」，是一種深海貝類海味。日月魚貝殼呈圓形，兩側顏色各異：一面為肉紅色，象徵太陽；另一面潔白如月，因而得名。日月魚營養豐富，具有補肝益腎、舒緩眼疾、養顏美髮等功效。以下介紹8款以日月魚為主的湯水食譜，讓你在家輕鬆煲出營養護目靚湯。