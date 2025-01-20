護眼湯水｜日月魚明目護肝 紓緩眼乾眼澀 8款湯水食譜養顏美髮
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日月魚湯水食譜｜青紅蘿蔔日月魚湯
這款湯水有助健脾、明目、補腎益肝。材料包括：日月魚、蠔豉、青紅蘿蔔、南北杏、果皮、豬骨等。先將日月魚浸泡，豬骨汆水，青紅蘿蔔去皮切件，然後與其他材料一同煲約2.5小時，最後加鹽調味即可。
日月魚湯水食譜｜ 日月魚蟲草花湯
這款湯水有助明目、補腎益肝。材料包括：日月魚、蟲草花、蓮子、茨實、生曬淮山、瘦肉等。先將瘦肉汆水，日月魚浸泡至軟身，然後與其他材料一同煲約2.5小時，最後加鹽調味即可。
日月魚湯水食譜｜ 日月魚淮山湯
此湯具有補腎益肝、健脾養胃的功效。材料有：日月魚、淮山、杞子、紅棗、瘦肉等。先將日月魚浸泡，淮山去皮切片，瘦肉汆水，然後與其他材料一同煲約2小時，最後加鹽調味即可。
購買日月魚 教你5招分真假
近年來，由於海洋污染加劇，日月魚的產量大幅減少，價格持續上漲，市場上越來越多假冒的日月魚以下5招教你分辨真假：
1. 觀察外形：真正的日月魚乾品呈圓形，形狀自然，乾爽且厚薄均勻。假日月魚則形狀不規則，可能帶有拼接痕跡，厚薄不均；
2. 檢查色澤：真日月魚的色澤自然，呈現金黃光亮感，而假日月魚的顏色通常較暗啞，甚至帶有異樣的色調；
3. 聞氣味：真正的日月魚會散發淡淡的海鮮香氣，氣味清新自然；假日月魚則可能有異味，甚至無明顯氣味；
4. 試手感：真日月魚手感乾爽，具有一定硬度但不會過於脆弱。假日月魚則通常較脆，容易斷裂；
5. 選購渠道：選擇信譽良好的商家或品牌，可以有效降低買到假貨的風險。在網絡購物時，應仔細查看商家的評價及產品描述，以確保購買到真正的日月魚。
日月魚湯水食譜｜日月魚花膠湯
此湯有滋陰補腎、養顏美膚的效果。材料有：日月魚、花膠、紅棗、枸杞、瘦肉等。先將日月魚和花膠浸泡，瘦肉汆水，然後與其他材料一同煲約2.5小時，最後加鹽調味即可。
日月魚湯水食譜｜ 日月魚合掌瓜湯
此湯具有補腎益肝、養顏美髮、理氣和中的功效。材料有：日月魚、准山、圓肉、百合、杞子、南北杏、陳皮、蜜棗、合掌瓜、瘦肉等。先將日月魚浸泡，合掌瓜去心切塊，瘦肉汆水，然後與其他材料一同煲約1.5小時，最後加鹽調味即可。
日月魚湯水食譜｜ 石決明日月魚湯
這款湯水可補肝益腎、清肝明目、養顏美髮。材料包括：石決明、日月魚、豬腱、杞子、陳皮、桂圓肉等。先將石決明搗碎放入湯袋，日月魚浸泡，豬腱汆水，然後與其他材料一同煲約2.5小時，最後加鹽調味即可。
日月魚湯水食譜｜ 姬松茸日月魚湯
此湯有補腎強身、理氣化痰、明目的效果。材料有：日月魚、姬松茸、蟲草花、豬?等。先將豬?汆水，日月魚浸泡，然後與其他材料一同煲約2.5小時，最後加鹽調味即可。
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