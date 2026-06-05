飲食瘦身｜有助燃脂+預防脂肪肝 1款豆腐獲封天然減肥針 含特殊抗性蛋白刺激代謝

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1廣受關注，不過日本一項研究指出，日式凍豆腐（即高野豆腐），所含「抗性蛋白質」或可透過腸道菌代謝路徑，刺激身體自然分泌GLP-1，進而促進脂肪分解與燃燒，令「凍豆腐」被形容為「食物版減肥針」。

