飲食瘦身｜有助燃脂+預防脂肪肝 1款豆腐獲封天然減肥針 含特殊抗性蛋白刺激代謝
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近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1廣受關注，不過日本一項研究指出，日式凍豆腐（即高野豆腐），所含「抗性蛋白質」或可透過腸道菌代謝路徑，刺激身體自然分泌GLP-1，進而促進脂肪分解與燃燒，令「凍豆腐」被形容為「食物版減肥針」。
綜合報道，這項研究由日本信州大學醫學部田中直樹教授與旭松食品石黒孝宏研究團隊共同進行，並已發表於國際期刊《International Journal of Biological Macromolecules》。台灣食農專家韋恩亦有在社交分享，指研究團隊透過代謝體學分析，拆解高野豆腐抑制肥胖的生理機制。
凍豆腐為何被稱「食物版瘦瘦針」？
研究指出，關鍵在於凍豆腐含有「抗性蛋白質」；這類蛋白質不容易被消化酵素分解，未必會在小腸被完全吸收，而是可直接抵達大腸，成為腸道菌代謝基質。
上述過程最終可刺激身體自然分泌GLP-1；GLP-1隨血液循環到達脂肪組織及肝臟後，可發揮促進脂肪分解與燃燒效果。整個機制可簡化為4步：
1.抗性蛋白質抵達大腸
凍豆腐中的抗性蛋白質不易被消化酵素分解，可進入大腸。
2.腸道菌代謝產生訊號
腸道菌在代謝過程中，令腸道內「杜鵑花酸」濃度明顯上升。
3.刺激 GLP-1 分泌
杜鵑花酸進一步促使迴腸 L 細胞自然分泌 GLP-1。
4.促進脂肪分解燃燒
GLP-1 經血液循環到達脂肪組織與肝臟，發揮燃脂作用。
小鼠實驗16周 高脂飲食體重增幅由1.8倍降至約1.4倍
為測試高野豆腐抗肥胖效果，研究團隊進行為期16周小鼠實驗。結果顯示，單純攝取高脂肪飲食的小鼠，體重增加至原本1.8倍，並出現脂肪肝症狀。
不過，在同樣高脂肪飲食中混入高野豆腐蛋白質的小鼠，體重增幅降至約1.4倍，脂肪肝嚴重程度亦同步減輕。報道亦提到，實驗過程中，攝取高野豆腐蛋白質未對小鼠胃、腎臟、心臟等器官造成不良影響。
普通豆腐有無同樣效果？關鍵在加工過程
不少人可能會疑問，普通豆腐是否也有相同效果。報道指出，凍豆腐與普通豆腐的抗性蛋白質含量差距很大。
高野豆腐經過反覆凍結、熟成與乾燥加工，豆腐蛋白質立體結構會發生改變，形成一般豆腐沒有的抗性蛋白質。凍豆腐經脫水後，部分營養濃度亦會提高。報道指出，其植物性蛋白質、鈣質、鐵質及膳食纖維濃度，會因脫水而明顯增加。