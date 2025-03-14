飲食營養｜40至60歲必吃15種超級食物 預防中老年「無聲殺手」 防癌／減中風／降血壓／防腦退化
不同年齡層所需營養各異
隨著年齡增長，疾病風險增加。綜合外媒報道，營養師Dr. Federica Amati曾在英國節目《This Morning》中推薦15種「超級食物」，以應對身體的變化，並預防高血壓、心臟病和認知障礙等「無聲殺手」。她指導不同年齡的人士如何通過飲食來維持健康。
「無聲殺手」可引發心臟衰竭及中風
高血壓若未能妥善治療或控制不佳，可能引發心臟衰竭、冠心病、中風和腎衰竭等併發症。因此，未能有效控制的高血壓被稱為無聲殺手。及早診斷和治療有助於防止或延緩併發症的發生。
不建議僅關注「戒口」
許多人關注食物熱量（卡路里），但Dr. Amati就建議不應過分關心卡路里，因卡路里只是衡量標準之一，無法反映食物的營養價值，也無助於選擇健康食物。她指全球數據顯示，與飲食相關的健康風險因素中，最相關的並非過多攝取紅肉或飽和脂肪，而是缺乏全穀類、豆類、堅果種子及水果。她建議應更關注飲食中缺乏的營養，增加所需食物，而非僅關注不應該吃什麼。
15種超級食物推薦
以下是Dr. Amati推薦的15種超級食物，適合40至60歲以上人士食用，以預防高血壓、中風、癌症和腦退化：
- 綠葉蔬菜
- 紅菜頭
- 黑豆
- 茄子
- 黑莓
- 藍莓
- 西蘭花
- 椰菜花
- 燕麥
- 特級初榨橄欖油
- 牛油果
- 全穀類
- 克菲爾（牛奶酒）
- 堅果
- 富含脂肪的魚類
Dr. Amati提醒，不同生命階段需要不同的食物來維持健康，不宜長期只吃同樣的食物。以下是針對不同年齡階段的建議：
40歲後
女性：由於生產消耗大量營養，許多女性出現產後疲勞，加上面臨更年期，適合多吃綠葉蔬菜，提供微量營養素，改善身體狀況並維持腸道健康。
男性：心臟病風險較高，適合多吃紅菜頭、茄子和黑豆，這些食物含有多酚，有助保護血管系統和心臟健康。
50歲後
女性：進入更年期並通常已停經，適合多吃菜色蔬菜及藍莓、黑莓等槳果，緩解更年期症狀。
男性：適合多吃十字花科蔬菜如西蘭花和椰菜花，以及燕麥，促進心臟健康和降低膽固醇。建議使用特級初榨橄欖油代替牛油和豬油。
60歲後
Federica Amati指出，這個年齡段癌症、心臟病和中風等與飲食相關的疾病風險增加，對飢餓的敏感度降低，因此需注意每日三餐的營養攝取。建議多吃牛油果、水果、全穀物和豆類等富含鉀的食物改善高血壓問題，並加入克菲爾（Kefir）發酵牛奶飲品促進腸道健康。她還建議多吃Omega-3含量高的堅果和富含脂肪的魚類以維持腦部健康。