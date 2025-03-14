飲食營養｜40至60歲必吃15種超級食物 預防中老年「無聲殺手」 防癌／減中風／降血壓／防腦退化

即使無特別病痛，隨年漸長都難免要調節飲食。有營養師就指出，不同年齡及性別人士身體衰老後變化各異，所需的營養也有所不同。她推薦了15種超級食物，適合各年齡層人士，用以預防常見的高血壓、中風、癌症和腦退化等問題。

