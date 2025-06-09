長壽飲食｜追蹤12萬中年人長達10年 研究揭10大長壽護腦食物 減糖尿患癌風險死亡率降16%

飲食對健康影響深遠。有神經內科醫生指出，有研究顯示廣泛攝取類黃酮食物的群體，第二型糖尿病和神經退化性疾病的風險降低達20%，罹癌率及死亡率亦分別減少8%及16%。專家指出，適量且多樣化地攝取含類黃酮的食物如綠茶、洋蔥、莓果及十字花科蔬菜等，是邁向長壽與護腦的重點。

