長壽飲食｜追蹤12萬中年人長達10年 研究揭10大長壽護腦食物 減糖尿患癌風險死亡率降16%
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飲食對健康影響深遠。有神經內科醫生指出，有研究顯示廣泛攝取類黃酮食物的群體，第二型糖尿病和神經退化性疾病的風險降低達20%，罹癌率及死亡率亦分別減少8%及16%。專家指出，適量且多樣化地攝取含類黃酮的食物如綠茶、洋蔥、莓果及十字花科蔬菜等，是邁向長壽與護腦的重點。
研究：多食黃酮食物可降死亡率
台灣神經內科醫生鄭淳予在其社交平台專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」中撰文指，今年6月發表於《Nature Food》期刊的研究分析英國生物銀行（UK Biobank）近12萬名、年齡介乎40至70歲成年人的數據，進行長達10年的追蹤。結果顯示，每日攝取約500毫克類黃酮食物，相當於2至3杯綠茶，與降低16%的死亡率有關。
量多、份量多同樣有效
鄭淳予進一步指，研究發現類黃酮的攝取量越高、種類越多樣，促進健康的效果越見顯著；攝取量最高的群體，神經退化性疾病風險降低20%；攝取種類最廣泛的群體，則能降低多種慢性疾病風險，包括心血管疾病減少10%、第二型糖尿病減少20%、癌症減少8%、呼吸系統疾病減少8%。
類黃酮抗氧化發炎 廣泛存在於「彩色」蔬果
類黃酮（flavonoids）是一種多酚化合物，屬於植化素中的重要亞群，具有強大的抗氧化和抗發炎能力。這些化合物廣泛存在於色彩繽紛的蔬果中。鄭淳予強調，適量且多樣化地攝取類黃酮，是促進長壽與護腦的關鍵。以下是他整理的10大類黃酮超級食物。
10大類黃酮超級食物
1.茶類
綠茶、烏龍茶、紅茶，容易取得隨時可沖泡。
2.洋蔥
烹飪常用，價格實惠且美味。
3.豆製品
毛豆、黃豆及其製品，如豆腐、豆漿。
4.蘋果
連皮食用類黃酮含量更高。
5.莓果
藍莓、草莓、桑葚等。
6.柑橘類水果
橙、檸檬、西柚等，適合直接食用、榨汁或入饌。
7.十字花科蔬菜
西蘭花、椰菜、白蘿蔔、羽衣甘藍等。
8.深色葉菜類
菠菜、番薯葉等。
9.黑朱古力
選擇70%以上可可含量，注意熱量與糖分。
10.香草
百里香、迷迭香、薄荷等，可增添食物風味。