長壽飲食｜老翁身體虛弱要人攙扶 名醫教日食1款簡單食物 持續1個月不藥而癒奇蹟康復

日本一名年逾八旬長者因身體極度虛弱求醫，並表示這可能是他「人生最後一次看醫生」。其後他聽從國內外肝臟科醫生建議，每日食用1款簡單食物，經過一個月後健康情況竟大幅改善，能夠再次自行走路之餘精神狀態亦與以往判若兩人，不藥而癒而老翁大感驚喜。

