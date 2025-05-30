長壽飲食｜老翁身體虛弱要人攙扶 名醫教日食1款簡單食物 持續1個月不藥而癒奇蹟康復
老翁嚴重營養不良 外出要人攙扶
據《東洋經濟》的報道，日本著名肝臟專家栗原毅在其新書中分享了一個臨床案例；這位80多歲的長者在求診時，需由兒子攙扶才能行走，並告訴醫生這可能是他最後一次看診。血液檢查顯示，他的白蛋白數值僅有3.3 g/dL（成人正常值為3.5至5.0 g/dL），顯示出嚴重的營養不良。
醫生建議多食1種食物 1個月後判若兩人
對此，栗原毅建議他每天食用5隻烚蛋以補充蛋白質。在遵循建議一個月後，這位長者再次覆診時已能自行行走，氣色也顯著改善。血液檢查顯示他的白蛋白數值回升至4.1 g/dL，兩個月後更達到4.7 g/dL。患者表示，持續食用雞蛋後，精神和體力明顯恢復，整體健康狀況如同「換了一個人」。
雞蛋與健康長壽關係
栗原毅指出，動物性蛋白質能有效提升白蛋白數值，從而增強營養運輸能力。東京老年醫學研究所的研究顯示，白蛋白水平較低者的死亡風險較高，維持良好的白蛋白數值有助於延長健康壽命。醫生特別強調，對於肉類攝取受限的長者，雞蛋是優質蛋白質的來源，且現代醫學已證實適量攝取不會引致膽固醇問題。
具體而言栗原毅建議長者的白蛋白數值應維持在4.5 g/dL為理想目標，並應均衡攝取肉類與蛋類等動物性蛋白質。對於無法大量食用肉類的長者，雞蛋是重要的蛋白質來源。
雞蛋促進代謝減失智風險
雞蛋促進代謝減失智風險 雞蛋含有維他命A、E、D及B群，有助於延緩細胞老化，維持能量代謝、細胞健康及鈣質吸收；蛋黃中的卵磷脂和膽鹼有助於腦部健康，降低失智風險，而甲硫胺酸則是神經傳導物質的原料，維護大腦和神經功能。
3大「長壽蛋」食譜
鎌田實特別分享了3款簡單美味的「長壽蛋」料理，讓營養攝取不再枯燥乏味。
1.日式茶葉蛋
材料：雞蛋4顆、滷汁（烏龍茶包2包、和風高湯2大匙、水300毫升）、五香粉1小匙
做法：煮好水煮蛋後泡冷水，用湯匙輕輕敲裂蛋殼。將滷汁以中火煮沸，加入水煮蛋後以中小火續滷20分鐘。拌入五香粉後關火，續滷至冷卻即可。
2.雞蛋沙甸魚蓋飯
材料：雞蛋1顆、蒲燒沙丁魚罐頭半罐、韭菜半把、白飯1碗、油1/2小匙
做法：將蒲燒沙丁魚弄散，韭菜切成3厘米長段。平底鍋熱油後以中火炒熟韭菜，再加入蒲燒沙丁魚混合均勻，罐頭湯汁也可一起倒入調味。加入雞蛋，用筷子混合，雞蛋半熟時關火，盛到飯上即完成。
3.雞蛋炒拉麵（泡麵）
材料：雞蛋1顆、喜好泡麵1包、金針菇半袋、蟹肉棒4根、青蔥適量、芝麻油1小匙、水200毫升、太白粉1大匙、泡麵調味包半包至1包
做法：泡麵煮熟瀝乾，煮過的泡麵水倒掉。蟹肉棒剝絲，青蔥切成蔥花，金針菇剪成約1厘米小段。用芝麻油炒熟金針菇後，加入散蛋、蟹肉棒等食材拌炒。雞蛋煮到半熟後關火，把麵放在所有食材上。在水中加入太白粉、泡麵的調味粉包，混合均勻，最後淋上醬料即完成。