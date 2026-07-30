防癌飲食｜早餐食錯變惹癌上身 癌症名醫提3大致癌地雷 每日4塊火腿經已超標

不少人早上趕時間，習慣以白麵包、火腿、香腸或甜飲作早餐，方便之餘亦容易令人產生飽足感。不過，日本癌症醫生佐藤典宏指出，部分看似普通的早餐食品，可能令血糖急速上升、增加身體慢性發炎，長期大量進食更可能提高癌症風險。

