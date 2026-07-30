防癌飲食｜早餐食錯變惹癌上身 癌症名醫提3大致癌地雷 每日4塊火腿經已超標
他點名3類不建議經常進食的早餐，包括精製澱粉、加工肉類，以及加入大量鮮奶油或糖分的甜點和飲品。其中，加工肉類每日進食約50克，已有研究顯示大腸癌風險可能增加18%。
早餐地雷一：白麵包及精製澱粉
白麵包、白飯及麵條等精製澱粉，進入人體後可迅速轉化為葡萄糖，令血糖在短時間內急升。
佐藤典宏指出，長期處於高血糖狀態，可能刺激身體分泌大量胰島素，並引起細胞慢性發炎，與胰臟癌、肝癌、大腸癌及乳癌等疾病風險增加有關。對癌症患者而言，高血糖亦可能影響病情及存活率。
不過，這不代表早餐必須完全戒除碳水化合物。中醫師陳韋任表示，關鍵在於分辨精製糖類與原型食物。砂糖、果糖及精製澱粉應盡量減少，地瓜、芋頭等含有膳食纖維的原型食物，則可作為較理想的碳水化合物來源。
即使選擇原型食物，仍須控制分量。進食過量同樣可能導致熱量及血糖上升，不能因食物被視為健康便毫無節制地進食。
早餐地雷二：火腿、香腸及煙肉
火腿、香腸及煙肉是常見早餐配料，但這類加工肉品已被世界衞生組織轄下國際癌症研究機構列為第1類致癌物，代表已有充分證據顯示其可令人類患癌。
加工肉類在製作過程中，通常會經過醃製、煙燻或加入亞硝酸鹽等添加物。陳韋任指出，食物再經高溫烹調後，亦可能產生較多氧化物質及自由基，增加身體負擔。
研究顯示，每日增加進食50克加工肉類，大腸癌風險可能上升18%。50克大約相當於4片火腿或兩根半香腸。這並不代表偶爾吃一次便會患癌，但若每天以加工肉類作早餐，累積攝取量便不能忽視。
早餐需要補充蛋白質，可減少選擇加工肉類，改吃較新鮮及天然的蛋白質食物，避免火腿、煙肉及香腸成為每日固定早餐。
早餐地雷三：鮮奶油甜點及含糖飲品
不少人會將馬芬、蛋糕、鮮奶油飲品或水果冰沙當成早餐，但這些食物可能同時含有大量糖分及脂肪。
含糖飲品容易令人攝取過多熱量，增加肥胖風險，而肥胖本身已與多種癌症有關。報道引述研究指出，每日額外飲用100毫升含糖飲品，整體患癌風險可能增加18%，乳癌風險則可能增加22%。
世界衞生組織建議，游離糖攝取量最好控制在每日總熱量的5%以下，約為25克糖。一罐330毫升汽水的糖分，已可能超出此建議水平。
鮮奶油亦含有較多飽和脂肪。報道引述一項針對大腸癌患者的研究，發現進食較多高脂乳製品的患者，癌症復發風險可能增加六成。因此，早餐應減少鮮奶油甜點及高糖飲品，不宜將它們當成每日必需品。